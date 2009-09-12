Renault Piquetleri mahkemeye verdi

Renault'nun takım şefi Flavio Briatore, eski pilotları Nelsinho Piquet ve üç kez dünya şampiyonu babası Nelson Piquet hakkında yasal süreç başlattıklarını açıkladı.



Briatore, geçtiğimiz yıl Singapur yarışı öncesine takım zoruyla kaza planı içinde yer aldığını iddia eden Nelsinho Piquet ve babasını mahkemeye verdiklerini açıkladı.



Piquet, Briatore ve takımın teknik şefi Pat Symonds'ın, Fernando Alonso'nun birinciliğine yardım etmesi için kendisine kaza yapması yolunda tavsiyede ve zorlamada bulunduğunu iddia ediyor.



Dünya Motor Spor Konseyi (WMSC), şaibeli kazayla ilgili Renault takımının savunmasını 21 Eylül'de dinleyecek.