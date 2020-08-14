Renault pilotu Daniel Ricciardo ile takım patronu arasında "dövme" iddiası

T24 Dış Haberler

Renault'nun Formula 1 pilotlarından Daniel Ricciardo, Renault otomobiliyle podyuma çıkmayı başarırsa takım patronu Cyril Abiteboul'un onun seçtiği bir dövmeyi yaptıracağını söyledi.

Ricciardo, bir basın toplantısında takım patronuyla arasındaki iddianın detaylarını anlatırken, "Yanlış hatırlamıyorsam nereye yapılacağını ve boyutunu o, dizaynı ise ben seçiyordum" dedi

"Detaylar üzerine konuşacağız. Onun hiç dövmesi yok, o yüzden bu Abiteboul için ciddi bir durum" diyen F1 pilotu, "Komik bir şey olması gerekiyor. İleride baktığında 'Ah, o güzel zamanları hatırlıyorum' diyeceği bir şey" diye konuştu.

Ricciardo, Renault'ya 2019 sezonunda geçti ancak şu ana kadar hiç ilk üçe girmedi. Avustralyalı pilot bu sezonun sonunda McLaren'e geçecek.