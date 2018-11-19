Renault-Nissan CEO'su Carlos Ghosn tutuklandı

Nissan-Renault ittifakının CEO'su 64 yaşındaki Carlos Ghosn, vergi yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı.
Japon televizyon kanalı NHK, 64 yaşındaki Carlos Ghosn'un Tokya savcılığının kararıyla tutuklandığını duyurdu.
Nissan grubu, Carlos Ghosn gelirlerinin tamamını Japonya’da vergi dairesine bildirmediği yolundaki haberleri teyit etti ve Ghosn’un istifasının isteneceğini açıkladı.
Bu haberlerin ardından Renault grubunun hisseleri Paris borsasında yüzde 5,5 değer kaybetti.
Carlos Ghosn’un kazandığı gelirini Japonya’da vergi dairesine daha düşük gösterdiği bildirildi.
Lübnan asıllı Fransız vatandaşı Ghosn, iflas aşamasına gelen Nissan şirketini zor günleri atlatıp, ayağa kaldırmıştı.
Kariyerine Michelin’de başlayan Ghosn, daha sonra 1999 yılıhda Renault’a katılmış ve Fransız şirketinin 2001 yılında Japon şirketiyle ortaklık kurmasına öncülük etmişti.