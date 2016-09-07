Renault, Megane Sedan'ı Türkiye'de üretecek

Fransız Renault'nun Türkiye'deki iştiraki Oyak Renault'nun Genel Müdürü Tunç Başeğmez, 200 milyon euro yatırımla Megane Sedan modelini Türkiye'de üretmeye başlayacaklarını ve üretimin yüzde 80'inin ihracata yönelik olacağını söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Fransız Renault Grubu ve Oyak'ın iştiraki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, 200 milyon euro yatırım ile 700 istihdam sağlayacak yeni Megane sedan modelinin seri üretimine bugün başladı.

Oyak Renault Genel Müdürü Tunç Başeğmez, düzenlenen endüstri lansman toplantısında yeni Megane sedan modelinin sadece Türkiye'de üretileceğini ifade ederek, "Modelin ömrü boyunca yıllık 90,000 kapasite ile toplam 500,000 araç üretilmesi hedefleniyor... Üretimin yüzde 80'i ihraç edilecek" dedi.

Toplantıda konuşan Renault Grubu Avrasya Başkanı Denis Le-Vot, Renault'nunTürkiye'ye 1971'de kuruluşundan bugüne kadar 3 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını belirterek, "Türkiye Renault Grubu'nun dördüncü büyük pazarı. Geçmişte sadece iç pazara yönelik olan bir platformu, zaman içinde büyük bir ihracat platformuna dönüştürdük, bugün üretimimizin yüzde 80'ini 70'ten fazla ülkeye ihraç ediyoruz" dedi.

Bu (araç) Renault grubunun Türkiye'ye, Oyak ve Renault çalışanlarına güveninin kanıtı, bizim için gurur kaynağı" dedi. Le-Vot, üretimin planlanan tarihte başlatıldığını belirtti.

Başeğmez Oyak Renault mühendislerinin yeni Megane projesinin başından itibaren tasarım geliştirme aşamasında görev aldıklarını ifade ederek, ilk defa bir aracın proje süresincde Renault ar-ge merkezinin araç mimari sorumluluğunu aldığını belirtti.

Başeğmez, "İlk defa bir aracın tüm seri hayatı ve yeni projelerin sorumluluğu Oyak Renault mühendislerine teslim edildi" dedi.

Oyak Renault fabrikasında Megane sedan modelinin yanı sıra Clio ve Clio Grand Tourer modelleri üretiliyor. Yenimodel üretimi 2009 yılında başlayan ve Haziran ayında sona eren yine aynı segmentteki Fluence modelinin yerini alıyor.

Kapasitesi yılda 360,000 araç olan fabrika geçen yıl 338,240 adet araç üretirken OSD verilerine göre 270,299 araçla üretiminin yüzde 80'ini ihraç etti. Adet bazında Türkiye'de en çok ihracatı yapan otomobil üreticisi olan Renault, ülke ihracatının ise adet bazında yüzde 27'sini gerçekleştirdi.

Şirket bu yılın ilk yedi ayındaki 159,162 adet ile Türk otomotiv sektörünün toplam ihracatının yüzde 24.5'ini gerçekleştirdi.

Oyak Renault'ta Renault grubunun yüzde 51, OYAK'ın yüzde 49 payı bulunuyor.