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Ekonomi

Renault Laguna Coupe Türkiye'de...

04 Mayıs 2009 12:45

Renault Laguna Coupe'nin, mayıs ayı başından itibaren Türk tüketicisiyle buluştuğu bildirildi.

Renault Mais'ten yapılan yazılı açıklamada, 3 yıl – 150 bin kilometre garantili otomobilin, eksiksiz bir donanım ve performanslı motor seçeneklerinin yanında daha fazla sürüş keyfi ve kişiselleştirme arayışındakilere zengin bir aksesuar gamı sunduğu belirtildi.

Laguna Coupe Sport Emotion 2.0'nin turbo 170 beygir ve 2.dci 150 beygir otomatik vites versiyonları ile Türkiye'de satışa çıkarıldığı dile getirilen açıklamada, Renault Laguna Coupe'nin benzinli versiyonunun fiyatının 38 bin avro, dizel versiyonunun fiyatının ise 40 bin 350 avro olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Renault Laguna Coupe'nin, 2 litrelik motorların yüksek performanslı versiyonları olmak üzere, Laguna gamının en iyi motorlarından yararlandığı, bu motorların 6 ileri otomatik vites kutuları ile eşleştiği benzinli motoru otomatik vites kutusuyla birleştirilen 2.0 Turbo'nun 170 beygir (125 kW) güç ve 270 Nm tork, 2.0 dCi dizel motorun ise 150 beygir (110 kW) güç ve 2000 d/d'da 340 Nm tork ürettiği bildirildi.

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