Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar tutuklandı

T24 - Belçika'da gerçekleştirilen operasyonda aralarında PKK KONGRA/GEL Başkanı ve kapatılan DEP milletvekili Zübeyir Aydar ve Remzi Kartal'ın da olduğu ve gözaltına alınarak tutuklanıp hâkim karşısına çıkarılan 22 kişiden 8'i tutuklandı. Dün Belçika'nın 7 farklı kentinde gerçekleştirilen operasyonlara 400 polisin katıldı. Operasyonlar sonrası Roj TV de kapatılırken baskınlar sırasında ele geçirilen 214 bin euroya el konulduğu açıklandı. Yetkililer, federal yapılı ülkenin Brüksel bölge hükümetinde görevli Türk asıllı Devlet Bakanı Emir Kır'ın yakın koruma altına alındığını da bildirdi. Belçika basınında bugün konuya ilişkin çıkan haberlerde, terör örgütüyle bağlantılı dernek ve kuruluşları hedef alan dünkü (4 Mart 2010) baskınlarda, Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) Brüksel Temsilciliği'ne de girildiği yazıldı. Basında öne çıkan diğer başlık da PKK'ya bugüne kadar gösterilen hoşgörünü son bulduğu vurgusu oldu. BDP milletvekili Emine Ayna, partilerinin temsilciğinin basılmasına tepki gösterirken, bu durumun kabul edilemez olduğunu açıkladı. Ayna, Aydar ve Kartal'ın AB üyesi Belçika'da terörsit muamelesine tabi tutulmasının da şiddetle kınadıklarını söyledi.



İtalya'da PKK operasyonu











Geçtiğimiz günlerde İtalya ve Fransa'da gerçekleştirilen operasyonlara bir yenisi daha Belçika'da eklendi. 400 polisin katıldığı ve Belçika'nın 7 farklı kentinden 28 ayrı noktaya gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sırasında 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında PKK Kongra-Gel Avrupa sorumlusu ve kapatılan DEP'in milletvekilliği Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar da bulunurken, Roj TV de baskınlarn ardından kapatıldı. Operasyonların ardından Belçikalı yetkililer olaylarla ilgili detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını söyledi.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Yeni Zellandalı muadili ile görüşmesi sonrası düzenlendiği basın toplantısında operasyonlarla ilgili olarak Belçika hükümetini kutladı.



Barış ve Demokrasi Partisi de operasyonlar sonrası Belçika Büyükelçiliği'nden durumla ilgili bilgi alınması amacıyla randevu talep etti.





PKK'nın çağrısı ve protesto





Öte yandan, terör örgütü PKK'nın çağrısı üzerine harekete geçen 200 kişilik bir grup, ROJ TV binasının bahçesini işgal edince polis müdahalede bulundu.



Güvenlik güçleri, taşlı saldırıda bulunan terör örgütü yandaşlarına tazyikli su ile yanıt verdi. Saldırganlar ve polis görevlileri arasında yaralananlar oldu.







'3 yıldır süren soruşturma'







Akşam saatlerinde Brüksel Adli Polis Şefi Glenn Audenaert ve Federal Savcılık yetkilileri tarafından düzenlenen basın toplantısında, operasyonlar hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.



Brüksel, Anvers, Charleroi, Liege başta olmak üzere Belçika'nın çeşitli kent ve kasabalarında, bu sabah yerel saatle 05.30'dan itibaren düzenlenen operasyonlarda hedef noktaların, 3 yıldır devam eden bir izleme ve soruşturma sonunda belirlendiğini söyledi.



Yetkililer, söz konusu terörizmle mücadele operasyonları için yeterli kanıt bulunduğunu bildirirken, sanıkların, ''Belçika'daki bazı gençleri Kuzey Irak ve Yunanistan'da terör eğitim kamplarına gönderdiklerinin'' belirlendiğini ifade ettiler.



Operasyonlar sonunda büyük miktarda para ile çok sayıda örgütsel dokümana el konulduğu duyuruldu. Operasyon kapsamında PKK'nın yayın organları Roj TV ve Mezopotamya Radyo kapatıldığını da ifade ettiler.











'Adli makamların elinde ciddi kanıtlar var'





Federal Savcılık tarafından yönetilen operasyonlar sonrası yapılan ilk açıklamada Brüksel ve Charleroi sorgu hâkimlerinin oluşturduğu iki farklı dosyanın temel alındığı ifade edildi.



Gözaltına alınan şahısların isimlerini açıklamayan ve bu kişilerin tutuklama talebiyle mahkemelere sevk edilmelerinin beklendiğini bildiren yetkililer, söz konusu şahısların ''terör örgütü PKK'nın faaliyetlerine katılım'' veya bu örgütün ''yönetimine katılım'' gibi suçlamalara hedef olduklarını, adli makamların elinde ''ciddi kanıtlar'' bulunduğunu duyurdular.



''Belçika ve çeşitli Batı Avrupa ülkelerindeki özellikle Kürt asıllı gençlerin Irak ve Yunanistan'daki terör eğitim kamplarına zorla gönderildiklerine ilişkin'' kanıtlar üzerinde ısrarla duran yetkililer, ''ailelerinden koparılan, tüm temasları kesilen bu gençlere Belçika'da da silahlı eğitim verildiğini'' bildirdiler.



Yetkililer, sahte kimlik şebekesi oluşturan sanıkların, terör örgütünün yan kuruluşu olan ROJ TV'nin merkezinin bulunduğu Denderleeuw bölgesinden yayın yapan bir radyonun, iletişim ve şebeke organizasyonu amacıyla kullanıldığını duyurdular. ROJ TV merkezinin basıldığını, aramaların devam ettiğini, yayın ve faaliyetlerin kesilmesine ilişkin kararların adli makamlarca verilebileceğini belirten yetkililer, stüdyoların güvenlik çemberine alındığını bildirdiler.



Yetkililer, operasyonların çeşitli Avrupa ve Belçika'daki Türk güvenlik birimleri ile iletişim içinde gerçekleştiğini, operasyonlara Türk polisinin katılmadığını, ancak katılanlar arasında Türk asıllı ve Türkçe konuşan Belçikalı polislerin bulunabileceğini ifade ettiler.





Savclık sorgusu sonrası 8 kişi tutuklandı





Gözaltına alınan 22 kişinin bugün (5 Mart 2010) savcılık sorgusunun ardından tutuklanmaları istemiyel mahkemey sevk edildi. Mahkeme, aralarından Zübeyir Aydar ve Remzi Kartal'ın da bulunduğu 8 kişinin tutuklanmasına karar veririken, tutuklananların isimleri savcılık kaynakları tarafından açıklandı.







Emine Ayna: Kartal ve Aydar'a yapılan terörist muamelesini kınıyoruz







Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Barış ve Demokrasi Partisi milletvekili Emine Ayna, BDP'nin temsicliğinin terör örgütü tanımlamasıyla basılmasını kabul edemeyeceklerinin açıkladı.

Tututklanan Kartal ve Aydar'ın "AB üyesi Belçika'da terörsit muamelesine tabi tutulmasını şiddetle kınadıklarını" açıklarken, temsilciliklerinin basılması nedeniyle yargıya suç duryurusunda bulunacaklarını ve gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideveklerini söyledi.











Türk asıllı Belçika Devlet Bakanı Kır'a ve Elçiliğe koruma





Federal yapılı ülkenin Brüksel bölge hükümetinde görevli Türk asıllı Devlet Bakanı Emir Kır'ın polis ve istihbarat birimleri tarafından ''yakın koruma'' altına alındığı bildirildi.



Operasyon Belçika basınında

Sosyalist Parti üyesi olan, 10 yıldan fazla süredir devam eden siyasi yaşamında son iki dönem bakanlık yapmayı sürdüren Emir Kır, ülkede büyük sempati ve taraftar topluyor.Yine olası saldırılara karşı Beliçik'daki Türk Büyükelçilik ve Konsolosluk binalarının da koruma altına alındığı açıklandı.Yüksek tirajlı muhafazakar ''La Libre Belgique'' gazetesi, birinci sayfasının büyük bölümünü son olaylara ayırdı ve operasyonların 3 yıllık bir soruşturmadan kaynaklandığını bildirdi.

PKK'nın AB tarafından ''terörist örgüt'' olarak tanımlandığını, Belçika Federal Savcılığı'nın da ülkede son dönemde uygulanmaya başlayan yasaları buna dayanarak değerlendirdiğini belirten gazete, Savcılık Sözcüsü Lieve Pellens'in açıklamalarına yer verdi.



''La Libre Belgique'', terör örgütüne yönelik bu suçlamaların yeni olmadığını, örgütün, uzun zamandır gençlerin ailelerine baskı yapmakla, kız ve erkek gençleri zorla eğitim kamplarına götürmekle, ayrıca ailelerden haraç toplamakla itham edildiğini hatırlattı.



Baskınlarda yüz binlerce avro para ve para sayma makineleri ele geçirildiğini, Fransa, Almanya ve Türkiye ile istihbarat alışverişi yapıldığını belirten gazete, terör örgütünün yan kuruluşu olan ve lisansı 1999'da iptal edilmesine rağmen faaliyetlerini sürdüren Roj TV'nin Brüksel yakınlarındaki tesislerinin basılması ve kapatılması sırasında olaylar meydana geldiğini aktardı.





'PKK'nın yararlandığı hoşgörü son buldu'







Gazete, özellikle ülkenin Flaman kesiminden gelen siyasi himaye sayesinde, terör örgütü PKK'nın Belçika'da uzun yıllar boyunca ''hoşgörüden yararlandığını'', artık bunun son bulduğunu ifade etti ve ''Ankara'nın uluslararası alanda haklılığını kabul ettirdiğini'' anlattı.



''La Libre Belgique'', terör örgütünün tepki eylemleri çağrısında bulunduğu, örgüt yandaşlarının çeşitli eylem hazırlıkları içinde olduğu üzerinde de durdu.



Yüksek tirajlı gazetelerden ''Le Soir'' da, birinci sayfasından aktardığı haber ve yorumlarda, PKK'nın AB ve ABD tarafından da ''terörist'' olarak tanındığını hatırlatarak, Federal Savcılığın bu örgüte yönelik vahim suçlamalarına yer verdi.



Gazete, özellikle, gençlerin ''dövülerek, tehdit edilerek eğitim kamplarına götürülmeleri'' ve ''ailelerden haraç toplanması'' ithamlarına dikkat çekti, baskınlarda ele geçirilen paraların miktarının büyüklüğü üzerinde durdu.







'PKK artık Belçika'nın hedefinde'







Operasyonlar sırasında güvenlik birimleri ile çatışmalara girişen terör örgütü yandaşlarının yaraladıkları polislerin kanlı görüntülerine yer veren gazete ve televizyonlar, PKK'nın artık Belçika'nın hedefinde yer aldığını ifade ediyor.



Belçika basını, terör örgütüyle bağlantılı dernek ve kuruluşları hedef alan dünkü baskınlarda, Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) Brüksel Temsilciliği'ne de girildiğini yazdı.







PKK, Belçika'nın terör listesine girebilir





AB terör örgütleri listesinde bulunan PKK'nın Belçika'da ''henüz terör örgütü olarak tanımlanmadığını'' belirten yetkililer, ''polisin elinde PKK'nın terör örgütü olduğu yönünde güçlü kanıtlar bulunduğunu, mevcut soruşturmada yargının vereceği karara göre PKK'nın terör örgütleri listesine eklenebileceğini'' dile getirdiler.

