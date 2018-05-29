Remres Araştırma: Kimin Cumhurbaşkanı olacağına kararsızlar ve HDP seçmeni karar verecek

Remres Araştırma Şirketi'nin açıkladığı son seçim anketi sonuçlarına göre seçimler ikinci tura kalıyor. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın oy oranları ise neredeyse aynı. Rakamlara göre, 'Kimin Cumhurbaşkanı olacağına' kararsızlar ve HDP seçmeni karar verecek.

Ankara merkezli Remres Araştırma Şirketi; 24 Haziran seçimleri için 17-23 Mayıs tarihleri arasında yaptığı son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Anket sonuçlarına göre; ilk turda AKP, MHP ve BBP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ile CHP, İYİ Parti ve Saadet’in oluşturduğu Millet İttifakı sandıktan başa baş çıkıyor ve seçimler ikinci tura yani 8 Temmuz’a kalıyor. İkinci turda da sonuç değişmiyor. Araştırmanın sonuçlarına göre ‘Kimin başkan olacağını’ yüzde 9’luk ‘kararsız’ kitle belirleyecek.

İkinci tura kalırsa...

Anket sonuçlarına göre ikinci turda Muharrem İnce’nin ‘şansı’ Meral Akşener’den daha fazla.

Araştırmada ayrıca katılımcıların; Bahçeli’nin ortaya attığı af tartışmasına, Pasolig uygulamasına ve mülteciler konusuna da ilginç yanıtlar verdikleri gözlendi.

Anket sonuçlarını Sözcü’yi yorumlayan Remres Araştırma Şirketi sahibi Emre Şişmanlar “24 Haziran çok bilinmeyenli iki denklem gibi” dedi

“İnce genel başkan olmamasının meyvelerini topladı”

24 Haziran seçimleri için mayıs ayı içinde 3 farklı araştırma yürüttüklerini belirten ve 3 araştırmada da siyasi gelişmelerin çarpıcı etkilerinin görülebildiğini vurgulayan Şişmanlar

şunları söyledi “Örneğin ilk araştırmamızda muhalefet kanadındaki ittifak açıklamasının etkilerini gözlemledik. Henüz cumhurbaşkanı adayları belli değildi. Örneğin Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu henüz imza sürecine girmemiş, Selahattin Demirtaş'ın aday olup olamayacağı netleşmemişti. CHP'de ise aday isimleri konusunda birçok farklı isim konuşuluyordu.

İkinci çalışmamızda en dikkat çekici fark ise hem diğer adayların adaylıklarının kesinleşmesi hem de CHP'nin Muharrem İnce ismini aday olarak belirlemesiydi. Bu andan itibaren seçmen yönelimleri kendi saflarında belirginleşmeye başladı diyebilirim.

Tabii bu süreçte bir başka etken de genel seçimler.

Burada Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu aynı zamanda partilerinin genel başkanlık süreçlerini de yönettiklerinden alana daha geç inme durumunda kaldılar. Selahattin Demirtaş'ın ise durumu malum. Tutuklu olduğu için zaten alana inme gibi bir şansı yok. Bu noktada, ilk başta ne kadar dezavantaj gibi lanse edilse de, Muharrem İnce; genel başkan olmamasının meyvelerini çok iyi topladı diyebilirim.”

"En önemli etken ekonomi"

Muharrem İnce’nin ‘avantajına’ dikkat çeken Şişmanlar “Milletvekili listelerinin oluşturulması ve parti için dengeler gibi konularla hiç ilgilenmeden kampanyasını süratle yürütmeye devam ediyor. 3 raporumuz neticesinde en net artış yakalamış aday olarak Muharrem İnce'yi görebiliyoruz. Özellikle kamuoyunda daha evvel CHP adayı olarak öne çıkan isimlerden sonra kendisinin açıklanması, CHP seçmenini büyük bir kararlılıkla konsolide etmiş durumda. ” diye konuştu.

Demirtaş faktörü

Seçim sonuçlarını ekonomik kaygıların belirleyeceğini belirten Şişmanlar sözlerini şöyle sürdürdü “AK Parti ve MHP'nin başat aktörler olduğu Cumhur İttifakı mayıs ayı boyunca durağan bir görüntü çiziyor. Burada en önemli etken elbette ki ekonomi. AK Parti kanadı ne kadar buna önlem olması amacıyla ekonomik paketler ve vaadler açıklasa da iktidar ortağı MHP'nin özellikle diğer Cumhurbaşkanı adaylarının imza süreçlerinde sarf etmiş olduğu sözler ve kamuoyunda çok düşük bir kabul gören af tartışmaları, Cumhur İttifakı'nın ilerleyişine şimdilik ket vuruyor gibi görünüyor. Örneğin son raporumuzda sorduğumuz af konusuna, katılımcıların yüzde 70'e yakını olumsuz bakarken, olumlu bakanlar yüzde 20'lerde kaldı. Yine katılımcılara sorduğumuz “Tükiye'nin ekonomisinin gidişatını nasıl buluyorsunuz?” sorusuna da katılımcıların yüzde 67'si kötüye gidiyor derken, iyiye gittiğini söyleyenlerin oranı yüzde 17'de kaldı. Cumhur İttifakı'nın bu seçimde en önemli sınavı ekonomik verilerin iyileştirilmesi ve bu olumsuz hissiyatı aşabilmek olacak. Millet İttifakı'nda ise durum çok uyumlu görünüyor. Her ne kadar farklı siyasi görüşlerin bir araya gelmesi ile oluşturulmuş ve kırılgan olabileceği düşünülen bir ittifak olsa da şimdiye kadar böyle bir görüntü çizilmedi. Tabii yine burada özellikle genel seçimler sürecinde iller bazında adaylar arasında yaşanacak yarışlar daha belirleyici olacaktır. Sonuçta D'Hount sisteminde ittifaklar, öncelikle diğer ittifak ve partilerle yarışırken, sonrasında bu yarış ittifak içine dönecek. Bunun ne gibi etkileri olacağını zamanla göreceğiz. Elbette ittifakın iki başat aktörünün cumhurbaşkanlığı ikinci turunda kim kalırsa onu destekleyeceklerini açıklamış olmaları da ittifaktaki uyumu güçlendiriyor.

HDP, kemik oylarını koruma konusunda en kararlı seçmen grubuna sahip görünüyor. Selahattin Demirtaş'ın da sosyal medya üzerinden de olsa yeniden yoğun şekilde gündemde yer alması ve aday olarak belirlenen popüler ve kamuoyunda karşılığı olan isimlerin etkilerini önümüzdeki raporlarımızda daha net görebileceğimizi düşünüyorum.”

Çalışma Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 17-23 Mayıs tarihleri arasında seçmenlerin mevcut yönelimlerini ve önceki çalışmalarımıza kıyasla gerçekleşen değişiklikleri gözlemlemek amacıyla 4276 kişi ile telefonla ve yüz yüze anket yöntemiyle yapıldı. Araştırma 0,86 güven sınırları içinde, 1,75 hata payı ile gerçekleştirildi.

Ankete katılanların 2112’sini erkekler, 2164’ünü ise kadınlar oluşturdu.