Rektörün peçe açıklaması Mısır'ı karıştırdı!

Müslümanlığın en önemli eğitim kurumlarından El Ezher Üniversitesi ve ona bağlı okullarda ‘İslamla alakası yok’ diyerek peçe takılmasını yasaklayan Rektör Şeyh Tantavi’nin istifası isteniyor.



Sünni İslam’ın en prestijli eğitim kurumlarından olan Mısır’daki El Ezher Üniversitesi Rektörü Şeyh Muhammed Seyid Tantavi’nin, öğrencilerin nikap (peçe) takmasını yasaklayacağını açıklaması ülkede büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.



Şeyh Tantavi geçen hafta akademik yılın başlaması nedeniyle El Ezher’e bağlı bir ortaokulu ziyaret etti. Okuldaki bir kız öğrencinin nikap taktığını gören rektör, öfkeli bir biçimde, “Nikabın İslamla alakası yok, sadece bir gelenek. Ben dinimizi senin anne babandan daha iyi biliyorum” dedi. Kıza nikabını çıkarttıran Tantavi, bundan böyle El Ezher okullarında bu örtünün takılmasını yasaklayacağını açıkladı.



Sorumsuzca karar



Bu hafta başından itibaren El Ezher okullarına ve yurtlarına nikaplı girmenin yasaklandığı belirtildi. Ancak Mısır Yüksek Eğitim Bakanı Hani Hilal ve üniversitenin güvenlik görevlileri, bu uygulamanın güvenlik gerekçesiyle yapıldığını söyledi.



Tantavi’nin sözleriyle başlayan nikap tartışması Mısır’ı karıştırdı. Mısırlı İslamcı Milletvekili Hamdi Hasan, “Neye dayanarak böyle bir fetva verip nikaplı öğretmen ve öğrencilerin El Ezher’e girmesini yasaklıyor? Böyle kıyafetleri dini kurumlarda da giyemeyeceklerse nerede giyecekler” dedi. Milletvekili, “tamamen sorumsuzca” bir karar almakla suçladığı Tantavi’yi istifaya çağırdı.



Müdahale edilmemeli



El Ezher’e bağlı bir enstitünün başkanı olan Atıf Muhammed Abdu, nikap takıp takmamanın kişisel bir tercih olduğunu ve buna müdahale edilmemesi gerektiğini savundu.

Din adamı Şeyh Saffet Hicazi de, “Bir kadının istediği şeyi giymesine engel olmak suçtur. Nikabın bir gelenekten ibaret olduğunu söyleyen biri hürmete layık değildir” dedi. Hicazi, karısının ya da kızının nikap takmasını engellemeye çalışanlar hakkında dava açacağını belirtti.

El Ezher’den araştırma görevlisi Abdül Muati Bayumi ise, “Nikabın dini bir zorunluluk olmadığı konusunda hepimiz hemfikiriz” diyerek Rektör Tantavi’nin resmi bir emir yayımlaması halinde buna uyacaklarını söyledi. “Taliban, kadınları nikap takmaya zorluyor ve bu olgu gittikçe yayılıyor” diyen Bayumi, bu durumu değiştirmenin zamanının geldiğini vurguladı.



Mısırlı kadınlar arasında yayılıyor



Mısır’da kadınların büyük kısmı, yüzü ve elleri açıkta bırakan “hicap” usulü örtünse de, komşu Suudi Arabistan’da yaygın olan nikap kullanımının son zamanlarda Mısırlı kadınlar arasında da gittikçe yayıldığı belirtiliyor. Mısır hükümeti ve liberal görüşlü kesimler, aşırı dinciliğin yayılmasının göstergesi olarak değerlendirdikleri bu gelişmeden rahatsızlık duyuyor.

2001 yılında, başkent Kahire’deki Amerikan Üniversitesi’nin kütüphanesine nikaplı olarak girmesine izin verilmeyen bir araştırmacı mahkemeye başvurmuş ve davayı kazanmıştı. Davaya bakan Yüksek Mahkeme, nikabın tamamen yasaklanmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmiş, nikap takan kadınların kadın güvenlik görevlilerine yüzlerini gösterip kimliklerini teyit ettirebileceklerini belirtmişti.