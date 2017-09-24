Rektörün isteğiyle süs tavuklarını üniversiteye taşıdı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK Üniversitesi\'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 30 yaşındaki Recep Orkun, Rektör Prof. Dr. Refik Polat\'ın isteği üzerine evinin kümesinde beslediği süs tavuklarını çalıştığı kampüse taşıdı. Öğrenciler, boş zamanlarında tavukları besleyerek vakit geçirip stres atıyor.

Karabük Üniversitesi\'nde 9 yıldır özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Recep Orkun, 2 yıl önce üniversitenin rektörü Prof. Dr. Refik Polat\'ın isteği üzerine evinin kümesindeki 12 çeşit süs tavuğunu kampüse taşıdı. Orkun, 2 senede ırk sayısını 20\'ye yükseltti. Öğrenciler de boş zamanlarında kümeslere gelerek süs tavuklarını besleyerek vakit geçirip stres atıyor.

Güvenlik Görevlisi Recep Orkun 12 yıldır süs tavuğu beslediğini bunun 2 yılını rektörün isteği üzerine kampüste yaptığını ifade ederek, evinin önünde daha dar bir alanda kampüste ise daha geniş bir alanda süs tavuklarını besleme imkanı bulduğunu söyledi. Orkun şöyle devam etti:

\"Rektör hocamızla birlikte karar aldık. Üniversitede görselini kullanalım dedik. Bu şekilde de bir etkinlik düzenledik. Bakımları zor oluyor ama zevkli bir iş. 70\'e yakın anaç hayvanımız var. 200\'e yakın da yavru civcivimiz var. 20 çeşit süs hayvanı var burada. Elimizdeki çoğu ırk nadir ırk. Appenzeller mesela Türkiye\'de 20-30 kişide bulunur.\"

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Refik Polat ise şöyle dedi:

\'\'Güvenlik görevlimizin böyle bir işle uğraştığını öğrendikten sonra bizzat yerinde görme fırsatım oldu. Çok etkilendim. Hatta kısa bir süre rektörlüğün bahçesinde ilgilendim. Bu sıradan bir yumurta tavukçuluğu değil, süs tavuğu bunlar. Bunu öğrencilerimizle paylaşmamız lazım dedim. Bu iş için, üniversitemiz içerisine böyle boş bir alanı tahsis ettik. Dünyanın farklı yerlerinden gelmiş tavukları burada yetiştiriyoruz hemde öğrencilerimizin, misafirlerimizin görüşüne bırakıyoruz. Bazen bende ailemle buraya geliyorum. Stres atmak için çok güzel oluyor. Bunları izlemek çok keyifli bir şey. Görenler çok etkileniyor. Çok şaşıranlar var. Böyle tavuklarda varmış mı diyen çok insan var. Öğrencilerimize zararsız güzel bir rehabilitasyon alanı oldu burası.\"

Mekatronik Mühendisliği son sınıf öğrencilerinden Fahriye Boz, \'\'Onları gelip seviyoruz. Onları besliyoruz. Bunlar her yerden göreceğimiz cinsten tavuklar. Buraya gelip stresimizi atıyoruz. Vatandaşlarımızda buraya gelip tavukları sevebilirler. Burası güzel bir gerçekten\'\' dedi.

Doğuhan Kayan ise \'\'Onlarla vakit geçiriyoruz. Sadece bizim ülkemizde yetişen değil, Hindistan\'dan, Çin\'den gelen tavuklar ve horozlar var burada. Çok eğlenceli. Hem bizim için hem de tavuk ve horozlar için değişik bir aktivite oluyor\'\' diye konuştu.



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