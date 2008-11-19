Rektörün evinden 1 milyon YTL çıktı

Konya’da “Okyanus Şirketler Grubu’na yönelik operasyonunun üçüncü dalgasında “çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi” olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan’ın villasında yapılan aramada, yatak odasında bulunan yaklaşık 1 milyon YTL’ye ‘rüşvet parası” olduğu gerekçesiyle el konuldu.



Operasyonda gözaltına alınan 34 kişi arasında bulunan Rektör Okudan’ın, Meram’da Eğitim Fakültesi Kampusu’nda Rektörlük Lojmanı olarak kullandığı villada detaylı arama yapan polis, çok sayıda önemli evrakın yanı sıra yatak odasındaki çekmecelerde saklanan ve yarısından fazlası dolar ve euro olmak üzere yaklaşık 1 milyon YTL tutarında para buldu.

“İhaleye fesat karıştırdığı”, “rüşvet aldığı” ve “çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi” olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Okudan’ın evinde ele geçirilen paraya “rüşvet parası” olduğu değerlendirilerek el konuldu.



‘Şüpheli’ avukatlar



Okudan ile diğer bazı zanlıların müvekkilleri olduğunu söyleyerek dün Emniyet Müdürlüğü’ne gelen bazı avukatların sorguya katılma talepleri kabul edildi. Eski Konya Barosu Başkanı Hasip Şenalp ve yerel Kon TV sahibi Ahmet Özer’in de aralarında bulunuduğu bazı avukatlara ise soruşturmada ‘şüpheli’ olarak adlarının geçtiği belirtilerek zanlılarla görüşme ve sorguya katılma talepleri reddedildi.



Gözaltına alınanlar arasında bulunan Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’nde radyoloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Bekir Börekçi hakkında ise şaşırtan iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaya göre Dr. Börekçi, kardeşi Ahmet Börekçi ile birlikte tıbbi görüntüleme cihazları satan şirket kurdu ve görev yaptığı hastanenin ihale komisyonunda görev alarak kendi şirketi üzerinden cihaz sattı. Börekçi’nin ortağı olduğu şirkete hastaneden bazı ihaleler verildiği, görüntüleme cihazlarının Türkiye dağıtımı da Okyanus Şirketler Grubu’nun yaptığı belirtildi.



2 zanlı Hac’da



Operasyon kapsamında Karaman Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yunus Ağralı, Hastane Müdürü Ali Aktaş, Okyanus Grubu’nun yöneticilerinden Zafer Öztürk, Mehmet Emin Süt ve Mehmet Kaya’nın arandığı öğrenildi. Aranan zanlılardan Başhekim Ağralı ile Hastane Müdürü Aktaş’ın Hac’da bulunduğu belirlendi.



Soruşturma kapsamında dün Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet Özkağnıcı ile önceki dekan Prof.Dr. İnci Mevlütoğlu’nun ifadelerine de başvuruldu. Gözaltına alınan 34 kişinin yarın Adana’ya sevkedilmesi bekleniyor.



Bu arada, yolsuzluk iddialarının merkezinde bulunan Selçuk Üniversitesi’ne bağlı Tıp Fakültesi’nin eski ve yeni dekanlarının “şüpheli” konumuyla ifadeleri alındı. Gözaltına alınan eski ve yeni dekanlar sorgulandı.



Okyanus grubunun 15 kentte 32 ayrı kurumdan aldığı ihaleler mercek altına alındı. Operasyonda Rektör Prof. Dr. Süleyman Okudan’ın evinde yapılan aramada Nusret Argun tarafından başka bir kişiye alındığı öne sürülen bir villa tapusu da bulundu. Aynı aramada, bazı üniversite personeline ait özel bilgilerin yer aldığı notlar da bulunduğu öğrenildi.

