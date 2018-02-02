Rektörün açtığı 'hakaret' davasında Cenk Yiğiter savunma yaptı: Erkan İbiş, Türkiye akademilerinin baş trolüdür

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş’in, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Hukuk Fakültesi’ndeki görevinden ihraç edilmesinin ardından tekrar girdiği üniversite sınavında aynı kampüsteki İletişim Fakültesi’ni kazanan akademisyen Cenk Yiğiter hakkında “kişi huzur ve sükununu bozma” suçlamasıyla açtığı davanın ilk duruşması Ankara 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

‘Zavallı yaratık’ ifadesi bana ait değil

Ankara Üniversitesi’nden ihraç edilen diğer akademisyenlerin de destek için katıldığı duruşmada Cenk Yiğiter sözlü savunma yaptı. İddianamede geçen, “zavallı bir canlı”, “zavallı yaratık” ifadelerinin kendisine ait olmadığını belirten Yiğiter, “Türkiye bir süredir trollükle yönetilmektedir ve Erkan İbiş, Türkiye akademilerinin baş trolüdür” ifadesini açıkladı.

Duruşmadaki savunmasına dair bilgileri aktaran Yiğiter, “Erkan İbiş, bir trol olarak sınırları zorlamış, Türkiye üniversite tarihinde görülmemiş düzeyde bir tasfiyenin mimarı olmuş, yüze yakın akademisyen sırf barış bildirisi ne imza attığı için İbiş’in marifetiyle ihraç edilmiştir şeklinde açıkladım” diye konuştu.

Ya mahkûmiyet ya beraat kararı verilecek

“Tarihe doğramacı, macuncu bir üniversite katili olarak geçtin” ifademle ilgili olarak, “İbiş’in tarihe aynı 12 Eylül darbesinin aparatlarından İhsan Doğramacı gibi bir üniversite katili olarak geçtiğini kastettiğimi açıkladım” diyen Yiğiter ifadelerinin ağır eleştiri kapsamında olduğunu söyledi.

Mahkeme heyetinden yazılı savunma için süre isteyen Yiğiter, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını da istemediğini belirtti. Bu taleple hakkında ya beraat ya da mahkumiyet kararı verilecek Yiğiter’in bir sonraki duruşması 3 Temmuz 2018 tarihine ertelendi.