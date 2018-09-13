Rektörlük için 3 yıl profesörlük yapmış olmak şartı kaldırıldı

Bugün (13 Eylül 2018) yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılan düzenleme çerçevesinde 'Rektörlük için üç yıl Profesörlük şartı' kaldırıldı.

Memurlar.net'den Yavuz Selim Kaplan'ın haberine göre; daha önce 703 sayılı KHK'de düzenlemeye gidilerek rektör olabilmek için profesör olma şartı kaldırılmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 17 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi için TIKLAYIN.

Kısa bir süre sonra gelen tepkiler sonucunda; 15 Temmuz 2018 günü yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 800 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine eklenen düzenlemeyle; "Rektörler, en az üç yıl profesörlük yapan " kişiler arasından atanıyordu.

Bugün yayımlanan 17 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesinin (b) bendi ile maddede yer alan "en az üç yıl" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre, Rektörler üniversitelere Profesörlük unvanı alan kişiler arasından herhangi bir süre görev yapma şartı aranmaksızın atanabilecek.