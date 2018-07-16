Rektörlüğe profesörlük şartı geri getirildi

Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’ne geçişin ardından yayımlanan 703 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile rektörlük atamaları için profesör olmak şartının kaldırılması hükmünden vazgeçildi. Resmi Gazete’de dün yayımlanan 4 no'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre rektörler en az 3 yıl profesörlük yapanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Yayımlanan 4 nolu kararname ile 9 Temmuzda yayımlanan 3 no'lu üst kademe yöneticilerine dair kararnameye ek fıkra eklendi. 9 Temmuz tarihli düzenlemede rektörlük için tüm şartlar kaldırılmıştı.

Yeni düzenleme uyarınca rektörlerin, en az 3 yıl profesörlük yapanlar arasından atanması kararlaştırıldı.