-Rektöre ''hakaret'' davasında karar TRABZON (A.A) - 02.02.2012 - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencisi Gizem Görnaz, bir gazetede, üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerden bağış olarak para alınmasını eleştiren yazısında, KTÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özen'e ''basın yoluyla hakaret ettiği'' gerekçesiyle yargılandığı davada, 11 ay 20 gün hapse çarptırıldı. Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz olarak yargılanan KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gizem Görnaz (22) ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada ifadesi alınan Görnaz, bir gazetede yayımlanan dava konusu yazının kendisine ait olduğunu belirterek, ''Yazı bana aittir. Üzerime atılan suçu kabul etmiyorum, kimseye hakaret etmedim. Amacım medya yoluyla okulda yaşananları duyurmaktı. Beraatımı talep ediyorum'' dedi. Kararını açıklayan mahkeme ise Gizem Görnaz'a, söz konusu yazıda Prof. Dr. Özen'e basın yoluyla hakaret ettiği gerekçesiyle önce 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Görnaz'a verilen cezayı, sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle 11 ay 20 gün hapse düşüren mahkeme, daha sonra Görnaz'ın sabıkasız oluşu sebebiyle hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Trabzon Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, Gizem Görnaz'ın ''Günlük Evrensel Genç Hayat'' isimli gazetedeki ''Yakarım KTÜ'yü de yakarım'' başlıklı yazısında, öğrencilerden KTÜ'ye kayıt yaptırırken, KTÜ Güçlendirme Vakfı adına bağış olarak alınan 100 liralık paraların KTÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özen ile ekibinin cebine gittiğini ve bu hırsızlığa müfettişlerin ''dur'' dediğini savunduğu belirtiliyordu. Görnaz'ın, yazısında Özen'i aşağıladığı belirtilerek, ''Basın yoluyla hakaret'' suçundan cezalandırılması isteniyordu.