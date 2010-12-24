Rektörden öğrencilere 'Sizi üniversiteden atarım' tehdidi

T24-Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın ziyareti öncesinde Celal Bayar Üniversitesi'nde AKP hükümetini protesto etmek isteyen öğrencilerle Rektör Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli arasında tartışma yaşandı. Pakdemirli, "Cumhuriyeti savunma görevi size kalmaz" diyerek eylemlerini sürdürmeleri halinde öğrencileri üniversiteden atmakla tehdit etti.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bir süre önce Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli’ye ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.







Öğrenci yurdundan protesto



Ziyaret öncesinde rektörlük binası arkasındaki erkek öğrenci yurdunda kalan Türkiye Gençlik Birliği üyesi olduklarını belirten bazı öğrenciler Ak Parti hükümetini protesto etmek isteyince Rektör Prof. Dr. Pakdemirli ile aralarında sözlü tartışma yaşandı. Grup adına Rektör Prof. Dr. Pakdemirli'ye açıklamada bulunan Türkiye Gençlik Birliği İl Başkanı Erdem Özdemir, “Siz Atatürk'ün Nutku'nun son buklesini okuyun. ‘Cumhuriyeti ilelebet muhafaza ve müdafa edecek güç gençliktir’ der. Türk gençliği devrimlerin ve cumhuriyetin bekçisidir. Size yetkiyi aldığımız yeri açıklıyoruz. Siz diyorsunuz ki, ‘Ben size bu görevi vermedim?’ Ama diyorum ki, ‘Bu görevi sizden değil, Atatürk'ten aldık” dedi.



"Üniversiteden atarım hepinizi "



Bunun üzerine Özdemir'e müdahale eden Rektör Pakdemirli, “Sizler Atatürk'ten görev alamazsınız. Cumhuriyeti savunacaksam ben savunurum. Ben burada rektörüm. Size kalmaz bunu savunmak. Ben, size cumhuriyeti savunmak için görev vermedim. Net bir şey söylüyorum size. Siyasi slogan atarsanız. Kimliklerinizi toplarım. Üniversiteden atarım hepinizi. Hemen dağılıyorsunuz. Burası benim ve hepinizin üniversitesi. Burada slogan atamazsınız. Eğer atarsanız emniyet görevlileri kimliklerinizi toplayacak” diye karşılık verdi.



Rektör Pakdemirli'nin uyarısının ardından üniversiteli gençler polis ekipleri tarafından rektörlük binasının önünden uzaklaştırıldı.