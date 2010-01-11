Rektör'den Farmville'li uyarı

T24- Ziraat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen “Ziraat Mühendisliği 7. Teknik Kongresi”nde konuşan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ, tarımın içinde bulunduğu durumu dünyaca ünlü Farmville oyunu ile yaptı.

2009 Haziran ayından bu yana dünyada ve Türkiye'de çiftçi sayısında inanılmaz bir artış meydana geldiğini dile getiren Taluğ, “Facebook'ta farmville ile çiftçi sayısı 70 milyonu aştı. Gerçek yaşama baktığımızda ise tarım işletmeleri, köyler ve kırsal alanlar boşalıyor” diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çolak, dünyada yeterince gıda üretilmesine rağmen, dağıtımdaki dengesizlikler nedeniyle yaklaşık 2 milyar kişinin açlık çektiğini söyledi.

Tarım alanında bilgi ve teknolojinin çok büyük önem taşıdığına dikkat çeken Çolak, ortaya çıkan yeniliklerin de çiftçilere tanıtılması gerektiğini kaydetti.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Günaydın Türkiye'de halen 20 ziraat fakültesinin mezun verdiğini, yeni açılanlarla birlikte ise 25 adet ziraat fakültesi bulunduğunu belirtti. Günaydın, bugüne kadar bu okullardan 93 bin ziraat mühendisi yetiştiğini ve bu mühendislerin Türk tarımına önemli katkılarda bulunduğunu bildirdi.

Tarım sektörüyle ilgili açıklanan resmi verilerin gerçeği yansıtmadığını iddia eden Günaydın, Türkiye'nin tarımsal hammadde ticaretinde net ithalatçı, gıda sektörü ticaretinde de net ihracatçı konumda bulunduğunu söyledi.

Günaydın, son 7 yılda tarımsal ürünlerde sadece mısır, çeltik ve ayçiçeğinde üretim artışı meydana geldiğini, Türkiye'de ekim alanlarının 2 milyon hektar azaldığını, süt üretimi ve büyükbaş hayvan varlığında önemli azalmayan meydana geldiğini kaydetti.



Tarım kuruluşlarını idare edenlerin bu alanda eğitim almış kişiler olması gerektiğini, oysa Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürünün tarih öğretmeni, TİGEM Genel Müdürün mimar, TMO Genel Müdürün ise bir mülkiyeli olduğuna işaret eden Günaydın, TİGEM'e bir mimar atanırsa kurum arazilerinin ancak TOKİ arsası haline dönüştürülebileceğini söyledi.

Günaydın, Türkiye'de maliyetleri düşüren, verimliliği artıran bir tarımsal üretim yapısına ihtiyacı bulunduğunu sözlerine ekledi.