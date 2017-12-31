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Rektörden eş cinsel akademisyene: Kız mı olmak istiyorsun, Mardin'de olduğunun farkında değil misin?

Akademisyen Emre Özyetiş, rektör Ahmet Ağırakça hakkında suç duyurusunda bulundu

31 Aralık 2017 11:36

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’nın, Mimarlık Fakültesi’nde görevli eşcinsel akademisyen Emre Özyetiş’i makamına çağırıp, “Kız mı olmak istiyorsun? Mardin’de olduğunun farkında değil misin?” sözleri üzerine Özyetiş, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılığa şikâyetinin ardından Özyetiş, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda görevlendirildi. Özyetiş, kararın iptali için de rektörlüğe başvurdu.

Nefret ve ayrımcılık suçu

Hürriyet'ten Nermin Pınar Erdoğan'ın haberine göre Özyetiş’in avukatları Gizem Koç ve Kenan Anğay, yaptıkları açıklamada Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'na 27 Aralık’ta şikâyette bulunarak Ağırakça hakkında, "Tehdit ve hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, nefret ve ayrımcılık, inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlarından soruşturma başlatmasını talep ettiklerini söyledi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada ise Özyetiş’in ifadesinin “hakikatle alakası bulunmadığı gibi kamuoyunu yanlış yönlendirmeye sebebiyet veren nitelemeler” olduğu savunuldu.

Açıklamada, “Adı geçen şahsın sorumlu olduğu ders müfredatına mugayir şekilde ahlaki değerlerle örtüşmeyen ders muhteviyatları sunarak fikirsel yönlendirmelerde bulunduğuna dair öğrenci ve velilerden idaremize ulaşan beyanlar üzerine kendisiyle görüşme yapılmış ve konuya ilişkin soruşturma süreci devam etmektedir” denildi.

"Bana ulaşan bir soruşturma yok"

Araştırma görevlisi olarak derslerin içeriğinden resmi olarak sorumlu olmadığını bu sebeple kendisine ulaşan bir soruşturma bilgisi olmadığını belirten Özyetiş ise ders kapsamında Zeki Demirkubuz’un “Masumiyet” ile Reha Erdem’in “Kozmos” filmlerini gösterdiklerini, daha sonra bu konuda şikâyet geldiğini “şifaen” duyduğunu söyledi. 

Özyetiş, yeni görevlendirmesine ilişkin ise “Cinsel kimliğime dair açık bir mobbinggöstergesi” değerlendirmesi yaptı. Özyetiş, “Rektörlüğün derste toplumsal cinsiyete dair fikirlerin tartışılmasından rahatsızlık duyduğunu düşünüyorum” dedi.

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