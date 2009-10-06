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Dünya

Rektörden çarşafa yasak geliyor

Tantavi, kara çarşafın İslâmi inançla bir ilgisi olmadığından yasaklanması için fetva çıkaracak.

06 Ekim 2009 03:00

Mısır’ın El Ezher Üniversitesi Rektörü Şeyh Muhammed Tantavi, kadının yüzünü ve vücudunun tamamını baştan aşağı örten kara çarşafın İslâmi inançla bir ilgisi olmadığından yasaklanması için fetva çıkaracaklarını belirtti.

Mısırlı kadınların çoğunun başörtüsü taktığını hatırlatan BBC, son dönemlerde çarşaf giyenlerin sayısında ise artış olduğuna dikkat çekti.

‘Kuran’da yok’

Tantavi, Mısır’ın başkenti Kahire’de bir kız okulunu ziyareti sırasında çarşafla ilgili bir soruyla karşılaşınca, bir kız öğrenciden giydiği çarşafı çıkarmasını istedi. Milliyet gazetesinin haberine göre, Tantavi, çarşafın sadece bir gelenek olduğunu ve Kuran’ı Kerim’le bir alakası olmadığını ifade etti.

El Ezher, daha önce de kadınların vücut çizgilerinin belli olmayacağı şartıyla bol pantolon giyebilecekleri fetvasını vermişti.

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