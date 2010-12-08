-REKTÖR ÜZGÜN ANKARA (A.A) - 08.12.2010 - Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde meydana gelen olaylarla ilgili olarak TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ile görüştüğünü ve üzüntülerini dile getirdiğini belirterek, ''olaylarla ilgili gerekli incelemeyi yapacaklarını'' bildirdi. AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Taluğ, ''fakültede yaşananlardan dolayı çok üzüldüğünü, bunları yanlış karşıladığını'' ifade etti. Taluğ, şunları söyledi: ''Biz üniversitelerin özgür düşünce alanı, düşüncelerin özgürce ifade edildiği alan olduğuna inanıyoruz. Öğrencilerimize de hep bunu anlatıyoruz ama bunu yaparken tabii iki şeye çok özen göstermeleri gerekiyor; bir tanesi bunun üslubu çok önemli. Yumurta atarak, başka şeyler atarak bir görüş ortaya konması söz konusu değil. Tabii özgür düşüncedir ama özgür eylem alanı değildir üniversiteler. İkincisi de kendi düşünce özgürlüğüne önem veren insanların başkaların düşüncelerini de dinlemeleri gerekir. Bu böyle olması gerekirdi ama buna uyulmamıştır. Bunun da üzüntüsünü yaşıyoruz.'' Taluğ, konuyla ilgili fakülte yetkililerinden bilgi aldığını söyledi. Taluğ, ''Olayla ilgili ilgili arkadaşlarla, konuklarla görüştüm. Sayın Burhan Kuzu ile de görüştüm, üzüntümü bildirdim. Gerçekten üzüldüğümüz bir olay gerçekleşmiştir. Olayı her yönüyle inceleyeceğiz; bakacağız, gerekli incelemeyi yapacağız'' dedi.