Rektör, Soma Katliamı'nı protesto eden öğrencilerden 338 bin lira istedi

Ege Üniversitesi Rektörlüğü, 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma Katliamı protestosunda meydana gelen zararı öğrencilerden istedi. Rektörlük, öğrencilerin evlerine gönderdiği tebligatta, yaşanan olaylar sonucu 338 bin 860 TL 87 kuruş kamu zararı oluştuğunu belirterek, zararın karşılanması için 30 gün süre tanıdı.

Üniversite zararı öğrencilere kesme kararını henüz dava tamamlanmamasına rağmen 3 Temmuz’da aldı. Tebligatlar öğrencilere ulaşmaya başladı. Ege Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitesi’nden 38 öğrenci, 13 Mayıs 2014’te Soma’da 301 işçinin yaşamını yitirdiği iş cinayetinin ardından Ege Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık binasında eylem yapmıştı.

Birgün'de yer alan habere göre düzenlenen operasyonla gözaltına alınan öğrenciler hakkında İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Eğitim ve öğrenim hakkının engellenmesi’, ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘Örgüt propagandası yapmak’ iddiaları ile 22’şer yıl hapis istemi ile açılan dava devam ederken, Ege Üniversitesi Rektörlüğü öğrencilerin evlerine tebligat gönderdi.

Kısa bir süre tanındı

Rektörlük, öğrencilerin evlerine gönderdiği tebligatta, yaşanan olaylar sonucu 338 bin 860 TL 87 kuruş kamu zararı oluştuğunu belirterek, zararın karşılanması için 30 gün süre tanıdı.



Tebligatta şu ifadeler yer aldı: “Üniversitemiz komisyonunca söz konusu kamu zararının toplam 338.860.87 TL (338 bin 860 TL 87 Kuruş) tutarında olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda anılan olaylar sonucu oluşan 338,860,87 TL’lik kamu zararının, bu zarara sebebiyet verdiğiniz tespit edildiğinden, tarafınıza müştereken ve müteselsilen rücu edilmesi yönünde Rektörlük makamından olur alınmış ve söz konusu zararı tutarının tahsil edilmesi için dosya Başkanlığımıza gönderilmiştir. Söz konusu karara göre müteselsil olarak borçlu olduğunuz tutarın, yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ödenmesi, bu süre içerisinde ödenmediği takdirde borcunuzun yasal yollardan tahsili cihetine gidileceğinin bilinmesini önemle rica ederim.''

'‘Hukuki değil’'

Rektörlük tarafından gönderilen tebligata karşı 38 kişi avukatları aracılığı ile ortak itirazda bulundu. İtiraz dilekçesinde Rektörlük tarafından yapılan işlemin hukuksuz olduğuna dikkat çekilerek, “Ortada kesinleşmiş bir mahkeme kararı yoktur. Kesinleşmemiş bir ceza kovuşturmasındaki sanıkların tamamını kusurlu addetmek öncelikle hukuki değildir. Masumiyet karinesinin ihlalidir” denildi.



Müdahale sırasında kolluk kuvvetlerinin verdiği zararın tespit edilip edilmediğini de sorulan dilekçede, aynı tebligatın kolluk kuvvetlerine de gönderilip gönderilmediğinin cevaplanmasını istedi.