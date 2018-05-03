"Rektör, sahte engelli raporuyla indirimli otomobil aldı" iddiası

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ın, kendisine bağlı üniversite hastanesinin sağlık kurulundan engelli raporu alıp, ÖTV indirimden faydalanarak otomobil aldığı iddia edildi. Rektör Bircan, ise iddiayı yalanlayarak "2001 yılında Ankara Numune Hastanesi'nde ehliyet almak için başvurduğum sağlık raporu sonucunda böyle bir sağlık raporu tanzim edildi. O raporu ben 2001 yılında aldım" dedi.

ADÜ Rektörü Bircan'ın kendisine bağlı üniversite hastanesinin sağlık kurulundan engelli raporu alıp, ÖTV indirimden faydalanarak otomobil aldığı öne sürüldü. ADÜ Rektörü Rektörle ilgili, 'sahte rapor' aldığı iddiasıyla Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa şikayet yapıldığı ve Maliye Bakanlığı'nın inceleme başlattığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Hakkında çıkan iddialar ve haberlerle ilgili açıklama yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, şöyle konuştu:



"Doğuştan, Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastasıyım. Yalan ve iftira dolu haberden dolayı özelimi açıklamak zorunda kaldım. Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığına yakalanan insanlar, bu hastalığı iyi bilirler. Bu hastalığın teşhisi bana 2000'li yıllarda kondu. Vücut sistemi o kadar çok hareket eder ki bir süre sonra kendine saldırmaya başlar. Benim sol diz ve sağ kalça tamamen tahrip olmuş. Bu hastalığa bir de romatizma hastalıkları eklendi. Bu, kamuoyunun bilgisi dışında bir şey değildir. Herkes bildiği için benim saklamaya çalıştığım bir durum değil. ABD'de bir süre bulundum, sol dizimden defalarca ameliyat oldum. Doktorların bana söylediği şey 'Hocam senin 50 metre dahi yürüyememen gerekiyor'. Bununla ilgili tüm raporlarım var. Bunu söylemekten utanıyorum."

"Sağlık raporu için gittiğimde ortaya çıktı"

Rektör Cavit Bircan, 2001 yılında Ankara Numune Hastanesi'ne ehliyet almak için başvurduğunda kendisine böyle bir sağlık raporu düzenlendiğini belirterek, şunları kaydetti:



"O raporu ben, 2001 yılında aldım. Daha sonraki süreç içerisinde ise bu raporlar zaman zaman yenilendi. Yani 'yok araba almış, yok ÖTV'den indirim almış ve raporu da sahteymiş' gibi bir algı yaratıldı. Bunlar, bizi küçük düşürecek şekilde yapıldı. Benim çekilen MR'ları bir görseler zaten durumu çok net anlayabilecekler. Sanırım ben yürürken, çökmemi veya tekerlekli sandalyeyle gelmemi bekliyorlar. Bizim de bu hastalığa karşı nasıl ayakta durduğumuzu isterlerse söyleriz. Şunu söyleyeyim; bu saldırı, bu saldırının arkasındakiler, bunun peşinde olanları biz biliyoruz. Hepsi takibimizde, dava süreçlerini de başlattık. Biz üniversitede çok ciddi çalışıyoruz. Çok şeyler başardığımıza inanıyorum. Bizim imajımızı zedelemeye çalışıyorlar. Onların buna gücü yetmeyecek. Yapmalarına da izin vermeyeceğiz. Tüm raporları yayınlayacağım. Benle ilgili ne özel bilgi varsa alsın kullansınlar. Bundan sonrada özür dilenmezse bütün davalar açılacak. Ben öğrencilerime söz vermiştim. Birkaç konuda daha dava açmıştım. Bu davayla birlikte o davaları da kazandığım taktirde öğrencilerime döner keserek ziyafet çekeceğim." (DHA)



