Rektör Şahin'den eleştiri

İTÜ Rektörü Şahin, açılış konuşmasında Türkiye'nin bazı sorunları olduğunu belirterek 'Ancak Albert Einstein'ın dediği gibi sorunlar onları yaratanların mantığı ile çözülemez' dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi 2009-2010 Akademik yıl açılış töreni İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yapıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oda Orkestrasının seslendirdiği "Yine Bir Gülnihal" adlı eserle başlayan tören sonrası kürsüye gelen İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, bir konuşma yaptı. Konuşmasında Türkiye'nin birçok alanda önemli değişimler yaşadığına işaret etti. Rektör Şahin, "Ülkemizin bazı sorunları var; ancak Albert Einstein'in dediği gibi ' Sorunlar onları yaratanların mantığı ile çözülemez. 'Üniversiteler olarak ülke gündemine duyarsız kalmak ya da doğrudan gündemin içinde yer almak tercih edilecek yöntemler değildir. Bizler eğitim ve biim alanında elimizden geleni yapmakla yükümlüyüz. Herşeye rağmen, gelecekten umutluyuz, gelecek sizletle daha güzel olacaktır" dedi.

Emsallerimizle yarışmak istiyoruz

Rektör Şahin, İstanbul Teknik Üniversitesi ile yeni kurulan üniversitelerin aynı kategoride tutulmasına da tepkisini dile getirerek, "Üniversite olarak sorunların çözümü için uzun yıllara dayalı bir tecrübemiz var. Ancak çözümlerin de mutlaka uygun mecralarda aranması gerekir. İTÜ gibi asırlık üniversitelerimizle henüz yeni kurulma aşamasında olan üniversirtelerin aynı platformda, aynı koşullarda hareket etmeye zorlanması bizler açısından doğru bir yaklaşım olarak algılanmamaktadır. Biz emsallerimizle birlikte aynı kulvarda koşmak ve yarışmak istiyoruz. Şartlar ve kurallar bunlara göre tenzim edilmeli, geliştirilmeli ve uygulanmalıdır" diye konuştu.

"Koşmak istiyoruz ancak; yürümek zorunda kalıyoruz"

Dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına girmek için, araştırma üniversitesi olmaları gerektiğini kaydeden Şahin, "Bu amaçla konuyu sürekli gündemde tutarak gerek hükümet düzeyinde gerekse YÖK nezdinde girişimlerimiz sürüyor. İTÜ yıllarca ülkenin en iyi mühendislerini, mimarlarını , sanatçılarını ve denizcilerini yetiştirdi. Arrık İTÜ bu misyonu genç üniversitelere bırakabilir; bırakmalıdır. Önümüzdeki dönem İTÜ genç ünüversitelerin yapabileceğini değil yapamayacaklarını gerçekleştirmelidir. Koşmak istiyoruz; ancak yürümek zorunda kalıyoruz. Artık ülkemizde kendi kendine yetebilen üniversitelere idari ve mali özerklik yolu açılmalıdır" dedi.

Rektörden öğretim üyelerine teşekkür

İTÜ bünyesindeki öğretim elemanlarının özverisinden de bahseden Şahin, "Biz öğretim elemanları çok onurlu ve gururlu bir görevi icra etmemizden dolayı kendimiz için hükümetlerden birşeyler isterken, çok zorlanır ve hatta hiç isteyemeyiz. Bilinen maaşlarla İTÜ öğretim üyeleri olağanüstü bir başarı sergileyerek, mühendislikte dünyada 133. sıraya girmemizi sağlamıştır. Türk üniversiteleri de dünya yayın sıralamasında her yıl bir basamak atlayarak 2008'de 18. sırada yer almıştır. Gerçekten mucizeleri gerçekleştirmektesiniz. Bu ülke, siz akademik ve idari personelimizle guru duyuyor, size çok şey borçluyuz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Gül'ün telgrafı okundu

Konuşmasınını sonunda Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine değinen Şahin, "Milletin bağrından temiz bir kuşak yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak. Atatürk'ü ve devrimlerini, bu vatan için gözünü kırpmadan can veren şehitlerimizi ve hayatta olan gazilerimizi hiçbir zaman unutmayınız. Onlar için yapabileceğiniz en iyi şey, bu vatan için yorulmadan, bıkmadan, olumsuzluklara küsmeden daima çalışmaktır" dedi. Rektör Şahin'in konuşmasının ardından akademik yıl açılışı nedeniyle telgraf gönderen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün telgrafı okundu. Üniversitelerin siyasetin içinde olmaması gerektiği vurgusu yapılan telgraf salondakiler tarafından bir süre alkışlandı.

İTÜ'den ABET'e başvuru

Konuşmaların ardından, Rektör Prof. Dr. Muhammed Şahin tarafından üniversiteye dereceyle giren 6 öğrenciye ödülleri verildi. Ardından, İTÜ'nün mensubu olduğu Uluslararası Akreditasyon Kurumu ABET'in Direktörü Gloria Rogers ABET'in Akreditasyon ve Sürekli Kalite İyileşmesi anlamına geldiğini belirtti. İTÜ'nün Ocak ayında ABET için başvuruda bulunacağını söyleyen Rogers, 25 kişilik bir heyetin İTÜ'yü inceleyeceğini ve Temmuz ayında kararını vereceğini söyledi. "Sadece bugünkü kaliteniz yetmiyor. Önümüzdeki yıllar için de bu kaliteyi sürdürecek miyiz? Bu önemli" diye konuşan Rogers, ABET'in öğrencilerin üniversiteden neler aldığına baktığını da kaydetti.