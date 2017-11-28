Rektör Prof.Dr. Çelebi: Benim uykularım kaçıyor

Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, üniversitede son 3 yılda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdiği toplantıda, sağlık alanındaki yatırımlarda para bulmakta zorlandıklarını söyledi. Rektör Çelebi, \"Üniversite hastanesi olmadan sağlık sisteminin geleceği olmaz. Bizim öğrencilerimiz şikayet ediyor. \'Biz yeteri kadar iyi, pratik eğitim alamadık\' diyor. Bunlardan ben de memnun değilim. Benim uykularımı kaçırıyor\" dedi.

MCBÜ Rektörü Prof.Dr. Kemal Çelebi, üniversitede son üç yılda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Rektör Prof.Dr. Çelebi, öğrenci sayılarının 55 bini aştığını, yeni kurulan fakülte ve yüksekokullarla eğitime devam ettiklerini söyledi. Üniversite bünyesinde kurulması düşünülen diş hekimliği fakültesinin Uncubozköy Kampusu\'nde kurulmasının planlandığını kaydeden Prof.Dr. Çelebi, diş hekimliği fakültesiyle birlikte üniversitenin büyüyeceğini dile getirdi. Prof. Dr. Çelebi, şöyle dedi:

\"Bizim öncelikli hedefimiz; kaliteli eğitim. Üniversite hem yurtiçine hem de yurtdışında tercih edilsin istiyoruz. Üniversitemizde 670 yabancı uyruklu öğrenci eğitim görüyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ülkemize karşı olumsuz bir hava estirilmeye çalışıldı. Buna rağmen yurtdışından öğrenci sayımız arttı\" diye konuştu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 152 personelin görevden atıldığını açıklayan Prof. Dr. Kemal Çelebi, \"Bunların 132\'si akademik, 22\'si idari personel. 263 kişi soruşturmadan geçti. Tıp fakültesinden de terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilenler atıldı. Acil tıpta bir sıkıntı yaşadık, sadece 1 kişi kaldı ama tamamlıyoruz. Yeni atamalar yapılacak.\"

İŞYERİ UYGULAMA EĞİTİMİ BAŞLIYOR

Türkiye\'de eğitim sisteminde pratik eğitimin eksik olduğunu kaydeden Rektör Prof.Dr. Kemal Çelebi, üniversitede öğrencilere intörn eğitim olanağı sunulduğunu açıkladı. Öğrencilerin 15 hafta boyunca işyerinde eğitim göreceğini ve üniversite ile bir irtibatının olmayacağını belirten Prof.Dr. Çelebi, \"Eğitim sisteminin en eksik ayağı pratik eğitimi verememiş olmamız. Türkiye\'de işyeri uygulama eğitimine geçen sayılı üniversiteden bir tanesiyiz. İntörn eğitim öğrencinin en iyi şekilde yetişmesini sağlayacak hem de üniversite sanayi işbirliğini sağlayacak\" dedi.

\'PARA BULMAKTA ZORLANIYORUZ\'

Üniversitenin sağlık alanındaki yatırımlarında para sıkıntısına dikkat çeken Çelebi, şöyle konuştu:

\"Sağlık yatırımlarıyla ilgili para bulmakta zorlanıyoruz. Sağlık Bakanlığı\'nın diğer yatırımları konusunda pek fazla sıkıntı yaşanmıyor. Ben hep bunu söyledim. Üniversite hastanesi olmadan sağlık sisteminin geleceği olmaz. Bizim öğrencilerimiz şikayet ediyor. \'Biz yeteri kadar iyi, pratik eğitim alamadık\' diyor. Bunlardan ben de memnun değilim. Benim uykularımı kaçırıyor\" dedi. Hastanede görev yapan bazı doktorların bıçak parası istediği, özel muayenelere yönlendirdiği iddialarıyla ilgili konuşan Çelebi, \"Şikayet geldiğinde soruşturma açıyoruz. Bu nedenle açılmış soruşturmalar var. Muayenesine çağırdığında bir para mevzusu konuşacaksa cep telefonunu dışarıda bıraktırıyor. Benim elimde yetki olsa o şekilde davrandığına kanaat getirdiğim kişileri bir dakika üniversitede tutmam. Ben varım. Elimde böyle bir yetki yok. Soruşturma olacak, idari yargıya gidilecek. Bu genel bir sorunumuz.\"

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