Rektör Pakiş'ten 'Oğlunu işe aldı' iddiasına yanıt: 2.5 sene geçmiş, niye mahkemeye başvurmamışlar?

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Sözcü'de yayımlanan 'Rektör 28 adayı eleyip oğlunu atadı' başlıklı haberle ilgili açıklama yaptı. Haberdeki bilgilerin doğru olmadığını ileri süren Rektör Pakiş, İlahiyat Fakültesi Dekanlığı döneminde, Araştırma Görevlisi alımı için 2015 yılında yapılan sınava başvuranların yarısının ya eksik evrak ya da müracaat edip de katılmadıkları için elendiklerini belirterek, haberle ilgili de haklarını mahkemede arayacaklarını söyledi. Pakiş, "Şimdi 2.5 sene aradan geçmiş, birileri bunu pişirmeye çalışıyor maalesef. Perşembe günü bu konu ile ilgili Hakkari'de basın toplantısı düzenleyeceğim" dedi.

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Hakkari Üniversitesi'ne yaklaşık 1 yıl önce Rektör olarak atanan Prof. Dr. Ömer Pakiş, İlahiyat Fakültesi Dekanlığı döneminde oğlunu aynı fakülteye Araştırma Görevlisi olarak aldığı yönünde çıkan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Konunun haberde anlatıldığı gibi olmadığını belirten Rektör Prof. Dr. Pakiş, oğlunun hak ederek Araştırma Görevlisi olduğunu belirtti. Sınavın 2015 yılında yapıldığını, şimdi gündeme getirilmesinin doğru olmadığını ve sınava giremeyen hiçbir adayın mahkemeye müracaat etmediğini belirten Prof. Dr. Pakiş şöyle konuştu:

"Sınava eksik evrakla girenleri, sınava almamız söz konusu değil. Bununla ilgili elenen epeyce müracaat sayısı oluyor.Sınava girmesi gereken adayların tamamı sınava girmiyor. Bazı adaylar o sınava girmek için müracaat ediyor ama sınava girmiyor. Yani şöyle diyeyim: Sınava müracaat edenlerin yarısı eksik evrakla, yarısı da sınava katılmıyor. Yani bir sınava 30 kişi müracaat ettiyse aşağı yukarı 6 kişi katılıyor. Şimdi bu sınavda da aynı şey olmuş. Sınava katılıp da kazanmayan veya sınava müracaat edip de, sınava giremeyen hiçbir aday mahkemeye de müracaat etmemiş. Mahkeme kapısı herkese açıktır. Niye bugüne kadar mahkemeye başvurmamışlar? Şimdi 2.5 sene aradan geçmiş, birileri bunu pişirmeye çalışıyor maalesef. Perşembe günü bu konu ile ilgili Hakkari'de basın toplantısı düzenleyeceğim. Bu haberle ilgili mahkeme sürecini başlatacağız. Haberi yapan gazetedeki bilgiler yanlış. Bu adayların puanları birbirine çok yakın. Ayrıca yazılı sınav yapılıyor. Bu yazılı sınavda hiçbirisi ön değerlendirmede birinci sırada değil."

