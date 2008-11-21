Rektör Okudan tutuklandı

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Okyanus Şirketler Grubu'na yönelik düzenlediği operasyonun üçüncü dalgasında gözaltına alınan zanlılardan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan ile birlikte 17 kişi tutuklandı. Sekizi savcılık, beşi de mahkeme tarafından olmak üzere 13 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Konya merkezli olarak sekiz ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Okyanus' operasyonunun üçüncü dalgasında geçen pazartesi günü 'ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet almak, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak' suçlamalarıyla gözaltına alınıp, dün sabah saat 08.00 sıralarında Adana'ya götürülen zanlılar, Adli Tıp Kurumu'nda sağlık raporlarının alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların, önce Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alındı. Saat 09.00'dan 23.00'e kadar süren sorgu sonunda tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilen 22 kişiden tutuklanan 17 zanlı şunlar:



Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan, Karaman Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Mehmet Yavuz, Selçuk Üniversitesi Sağlık Kültür Daire Başkanı Üzeyir Durmuş, Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Şaban Ekici, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Müdürü Suat İyilikli, Konya'da çalışan Dr. Salih Şevket Yılmaz, Konya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ihale komisyonu üyesi Sadıkhan Gökmen, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Müşteba Sevil, Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mustafa Parlayıcı, Konya'da çalışan Dr. Mehmet Tacettin Akdeniz, Konya Numune Hastanesi Radyoloji uzmanı Dr. İsmet Tolu, Konya İl Özel İdaresi'nde memur Hasan Hüseyin Yumuk, Konya Ereğli Devlet Hastanesi'nde memur Gökhan Yıldız, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Bekir Börekçi, Meram Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ekrem Kırmızıtaş, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başmüdürü Ahmet Atilla Çalışkan, Konya Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ahmet Sahar.



Zanlıların ifadelerinin alınması işlemi bu sabah saat 09.00'a kadar devam etti. Savcılık ve mahkeme olmak üzere, birkaç kez verilen tuvalet ve yemek ihtiyacı ile birlikte 24 saati bulan işlem sonunda zanlılardan Prof. Dr. Mustafa Avcı, Adana Emniyet Müdürlüğü'nün sözleşmeli avukatı Veysel Güler, Dr. Engin Şahin, Burhanettin Hançer, Cavit Zinnur tutuksuz yargılanmak üzere mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Zanlılardan Hasan Atılgan, Anıl Serin, Ahmet Börekçi, İbrahim Cenk, Mehmet Araba, Orhan Battır, Mustafa Cem Algın, Yunus Özcan ise savcılık tarafından mahkemeye sevk edilmeden salıverildi.