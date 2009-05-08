Rektör Okudan tahliye oldu

Konya'da Okyanus Şirketler Grubu'na yönelik ‘Final Operasyonu’nda tutuklananlar arasında bulunan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.



Adana Özel Yetikili 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen pazartesi günü başlayan ve aralıksız devam eden duruşmaların 5'inci gününde mahkeme ilk kez ara karar verdi ve çete davasından 5.5 aydır cezaevinde bulunan Rektör Okudan'ın tutuksuz yargılanması kararlaştırıldı. Aynı davada 44 tutuklu sanıktan 34'ü ile ilgili olarak da tahliye kararı verildi.



Rektör Okudan, kısa bir süre daha tutuklu kalsa, rektörlük görevi sona erecekti.



'Yüce Türk Adaleti'ne teşekkür ediyorum'



Tahliye kararının ardından cezaevinden çıkan Prof. Dr. Okudan'ı dışarda eşi ve çocuklarının yanı sıra öğretim üyeleri ve Adana İl Gençlik Spor Müdürü Fazlı Bayram Hadi karşıladı.



Okudan, burada yaptığı açıklamada, sevinçli olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Açıklamaları sonra yapağım. Yüce Türk Adaleti'ne teşekkür ediyorum. Hukuk her şeyin üzerindedir, bizde hukuksal olarak haklarımızı arayacağız. İnşallah herşey güzel olacak."



Okudan daha sonra üniversitedeki makam aracıyla, kendisini karşılayanların oluşturduğu konvoy eşliğinde cezaevinden ayrıldı.



Konvoyla Adana şehir merkezine gelen Okudan, Sabancı Merkez Camisi önünde konvoydakilerle vedalaşarak Konya'ya hareket etti.



Bu arada tutuksuz yargılanmasına karar verilen diğer kişilerin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından tahliye edilecekleri bildirildi.









