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Rektör Okudan: Onlar benim şahsi param

Konya'da 'Okyanus Operasyonu' kapsamında gözaltına alınan ve villasındaki yatak odasında 1 milyon YTL çıkan Selçuk Üniversitesi Rektörü Okudan, 'Onlar benim kendi param' d

19 Kasım 2008 02:00

Konya polisinin geçen pazartesi sabahı gerçekleştirdiği 'Okyanus Operayonu' kapsamında gözaltına alınan 34 zanlıdan 33'ü, bu sabah saat 07.00 sıralarında Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sorguda rahatsızlanan Numune Hastanesi Başhekimi Rıza Sarıbabıçcı'nin tedavisi ise aynı hastanede sürüyor. Selçuk Üniversitesi Rektörü Süleyman Okudan, yoğun güvenlik önlemleri altında getirildiği hastanede, yatak odasında bulunan 1 milyon YTL değerindeki döviz ve YTL ile ilgili gazetecilerin sorusuna, "Benim kendi paralarım. Daha sonra tekrar konuşacağız'' diye yanıt verdi. 

Üç kişi serbest bırakıldı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Okyanus Şirketler Grubu çalışanları Mustafa Tuncer, Nuri Derebay ve Mehmet Demirörs, polisteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Polis minibüsüyle Numune Hastanesi'ne getirilen 3 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra serbest bırakıldı. Tuncer, Derebay ve Demirörs, herhangi bir açıklama yapmadı. Polis yetkilileri, 3 şüphelinin savcılık talimatıyla serbest bırakıldığını, ifadelerinin ve dosyalarını Adana'ya gönderileceğini açıkladı. Böylece gözaltında 30 kişi kalmış oldu.

Başhekim sağlık nedeniyle serbest  

Bedük, SÜ Rektörvekili

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