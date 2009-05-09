Rektör Okudan için 4 kurban kesildi

'Okyanus' davasında tahliye edilen Rektör Okudan önce Nazım Hikmet'ten şiir okudu, sonra bir gazeteciye 'İb..' dedi



Okyanus Operasyonu kapsamında 5.5 ay tutuklu kaldıktan sonra, tutuksuz yargılanmak üzere dün 31 kişiyle tahliye edilen Selçuk Üniversitesi Rektörü Süleyman Okudan, Konya’nın Ereğli İlçesi’nde 300 öğrenci ve üniversite öğretim üyesi tarafından davul- zurnayla karşılandı. Burada bir konuşma yapan Rektör Okudan, Nazım Hikmet’in ‘Yürümek’ şiirini okudu.



Tahliye olduktan sonra konvoy eşliğinde makam aracıyla Adana’dan haraket eden Selçuk Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan, Konya’nın Ereğli İlçesi girişindeki Demireller Dinlenme Tesisleri’nde aralarında öğretim görevlileri ve öğrencilerin bulunduğu yaklaşık 300 kişi tarafından karşılandı. Gece 01.00 sıralarında dinlenme tesislerine makam arabasıyla gelen Rektör Okudan için davul zurna çalındı ve 4 kurban kesildi.



'İşte rektör işte öğrenci'



Öğrenciler, ‘İşte rektör, işte öğrenci’ sloganı atarken ‘Çağdaş rektör, özgür üniversite’, ‘Gelişen geliştiren üniversite sizinle’, ‘Ereğli seninle gurur duyuyor’, ‘Öğrencilerin babası hoş geldiniz’, ‘Dualarımız seninle’ yazılı pankartları açtı.



Nazım Hikmet'ten şiir okudu



Alnına kurban kanı sürülen ve herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Rektör Okudan, “Yüce Türk adaletine hep güvendim. Ben kimseye bir şey demiyorum. Tarih yazacaktır. Zamana bırakıyorum. Doğruların önüne kimse geçemez” dedi.



Daha sonra Nazım Hikmetin ‘Yürümek’ şiirini okuyan Rektör Okudan, ‘Yürümek/ Yürümeyenleri arkamda boş sokak gibi bırakarak/ Havaları boydan boya yarıp ikiye/ Karanlığın yüzüne bakarak yürümek. / Dost omuz başlarını omuzlarının yanına koyup, / yüreğini yumruğunun içine alarak yürümek. /Yürümek, yürümek./ Yolda, pusuda bekleseler de/ Arkadan çelme taksalar da yürümek./ Gülerekten yürümek’ dizeleriyle konuşmasının tamamladı. Rektör Okudan ve beraberindekiler daha sonra Konya’ya hareket etti.



Gazeteciye küfür etti



Rektör Süleyman Okudan Ereğli İlçesi’nden ayrıldıktan sonra gece 03.30 sıralarında Konya’daki evine geldi. 50 araçlık konvoy ile Meram İlçesi’nde Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin hemen yanında bulunan lojmana gelen Rektör Süleyman Okudan, 20 kişi tarafından alkışlarla karşılandı.



Herkesle tek tek selamlaşan Rektör Süleyman Okudan, daha sonra evine girdi. Evin bahçesinde avukatıyla konuşan Rektör Okudan, avukatının basın açıklaması yapıp yapmayacağı sorulunca da ‘İb.. bir gazeteci var. Önce neler yazmış bakalım. Bunu okuyup bakıp değerlendireceğiz” dedi.

