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Rektör, öğrencilerin sıkıntılarını anlamak için otobüse bindi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE Üniversitesi Rektörü Prof

27 Aralık 2017 16:22

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar\'ı ziyaret eden öğrenciler, özel halk otobüslerinde çektikleri sıkıntıları kendisinin de görmesini istedi. Rektör Çakar, bu talep üzerine öğrencilerle birlikte otobüse binerek, yolculuk yaptı. 
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çakar, başlattığı \'Açık kapı\' uygulaması ile hem üniversite personelinin hem de öğrencilerin sıkıntılarını dinliyor. Haftada bir kez düzenlenen uygulama kapsamında, herkes sıkıntısını rektör ile paylaşılıyor. Bir grup öğrenci de ziyaret ettiği Prof. Dr. Çakar\'a özel halk otobüslerinde çektikleri sıkıntıları anlattı. Öğrenciler, otobüslerin ve seferlerin az olması nedeniyle Düzce şehir merkezi ile Düzce Üniversitesi Beçiyörükler Kampüsü arasında yaşadıkları sorunu görmesi için Çakar\'dan otobüse binmesini istedi. Bu isteği geri çevirmeyen Çakar, öğrencilerle otobüse binerek, kampüs ile şehir merkezi arasında yolculuk yaptı.
Prof. Dr. Çakar, sorunların yetkililere iletileceğini belirterek, \"Öğrencilerimizle birlikte otobüs ile şehir merkezine kadar gittik. Yaşadıkları sorunları ve sıkıntıları yakından gördük. Çözüme kavuşturulması için çalışma yaparak, sorunları Düzce belediye başkanımıza ileteceğiz\" dedi.

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