-Rektör öğrencilere "çikolatalı yumurta" attı ADANA (A.A) - 26.12.2011 - Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Alper Akınoğlu, öğrenci konseyi toplantısında ''tatlı yiyelim tatlı konuşalım'' diyerek kendisine verilen yumurta şeklindeki çikolataları öğrencilere attı. Akınoğlu, ÇÜ Öğrenci Konseyi'nin Mithat Özsan Amfisinde düzenlediği ''Öğrenciler Rektörle buluşuyor'' konulu toplantıya katıldı. Öğrenci Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Tat, toplantı öncesi ''tatlı yiyelim tatlı konuşalım'' diyerek bir sepet dolusu yumurta görünümlü çikolatayı Rektör Akınoğlu'na verdi. Akınoğlu da, verilen çikolataları ''her zaman siz atacak değilsiniz ya. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım'' diyerek izleyici koltuğundaki öğrencilere attı. Bu şakayı gülerek karşılayan öğrenciler, atılan yumurtaları havada yakalayarak yediler. Prof. Dr. Akınoğlu, daha sonra yaptığı konuşmada, öğrencilerin sesini duyurmak için değişik eylem biçimleri olabileceğini, ancak bunların demokratik ölçüler içerisinde kalması gerektiğini söyledi. Yumurta meselesinin günlerce kamuoyunu meşgul ettiğini kaydeden Akınoğlu, ''Bu yumurtalar öğrenci konseyinin bana karşı jesti. Bu, birlikteliğin daha güzel olmasına yöneliktir. Tabi ki eleştiriler olsun, düşündüklerinizi , eksikliklerimizi söyleyin. Bunları birlikte çözmemiz lazım. Bu birlikteliği ne kadar geliştirirsek ülkemiz için de o kadar güzel olur. Bu yumurta jestinden dolayı öğrenci konseyine teşekkür ederim'' dedi.