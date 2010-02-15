Rektör karşılamayınca komutan kapıdan döndü

T24 - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi yararına düzenlenen yemeğe katılan 8’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Gümüştekin, Rektör Prof.Dr. Nizamettin Şenköylü'nün kendisini kapıda karşılamaması üzerine aracına binip geri döndü.





Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne katkı sağlanması amacıyla Değirmenaltı Yerleşkesi Piramit Salon'da destek gecesi düzenlendi. Tekirdağ’da dün saat 19.00’da başlayan yemeğe Tekirdağ Vali Vekili Mustafa Karslıoğlu, Rektör Prof. Dr. Nizamattin Şenköylü, rektör yardımcıları, ilçe kaymakam ve belediye başkanları ve davetliler katıldı.



Namık Kemal Üniversitesi Kurma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen destek gecesinde konuşan Rektör Prof.Dr. Nizamettin Şenköylü, NKÜ’nün bir dünya üniversitesi olacak şekilde yapılandırmasını sürdürdüğünü söyledi.





‘Rektörünüz nerede?’



Yemeğe Garnizon Komutanı 8’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Gümüştekin de davet edildi. Makam aracıyla yemeğin düzenlendiği salona gelen Tümgeneral Gümüştekin, kapıda kendisini karşılayan olmayınca görevlilere “Rektörünüz nerede?” diye sordu. İddiaya göre görevlilerden “Geliyor siz içeriye buyrun efendim” yanıtını alan Tuğgeneral Gümüştekin, Rektör Şenköylü’nün kendisini kapıda karşılamamasını protesto ederek aracına binip geri döndü.





‘Elini kolunu sallayarak ayrıldı'



NKÜ Rektörü Prof.Dr. Nizamettin Şenköylü, yemeğin sosyal amaçlı olduğunu ve katı protokol kurallarının olmadığını belirterek, “Ben Vali Vekili ile ilgilenirken Tugay Komutanımız gelmiş. Giderken kendisini davet ettim ama, elini kolunu sallayarak ayrıldı” dedi.



Gecede, yemeğin sonunda Araştırma ve Uygulama Hastanesi hasta odalarının donanımına katkı sağlayan kişilere plaket verildi.







