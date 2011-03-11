Rektör istifa edince öğretim üyesi ve öğrenciler göbek attı

T24

"Teneke çalarak protesto edebilirdik"

"Beni de çağırsalardı, halay çekerdik"

Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Bahri Gökçebay, CHP’den milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti. Üniversitenin senato toplantı salonunda düzenlendiği basın toplantısında kararının kamuoyu ile paylaştığı sırada bir grup öğretim üyesi ve öğrenci davul çalıp göbek attı. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Aktekke Mahallesi’nde bulunan eski kampüsünde toplanan bir grup öğretim üyesiyle öğrenci, rektörün istifasını davul- çalıp göbek atarak kutladı.Eğitim Fakültesi’nin eski öğretim üyelerinden merhum Yrd.Doç.Dr. Emin Baydil’in vasiyeti üzerine toplandıklarını belirten grup, yaptıkları açıklamada Rektör Prof. Dr. Bahri Gökçebay’ın siyasi görüşleri nedeniyle kendilerine baskılar yaptığını, sürgünlere gönderdiğini öne sürdü.Eğitim Fakültesi’nin eski kampüs alanında toplanan grup, davul zurna eşliğinde uzun süre göbek atarak Rektör Prof.Dr. Gökçebay’ın istifasını kutladılar. Eğitim Fakültesi Sekreteri Serdar Safran da Gökçebay imzalı, ’yetersiz ve bilgisiz’ yazılı sicil notunu yakasına asarak, davul-zurna eşliğinde arkadaşlarıyla göbek attı. Eğitim Fakültesi’nin eski kampüs alanında toplanan grup, davul zurna eşliğinde göbek atıp Rektör Prof.Dr. Gökçebay’ın istifasını kutladı.Rektör Prof. Dr. Gökçebay’ın istifasını kutlayan grup adına konuşma yapan Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Muharrem Avcı, merhum arkadaşları Yrd.Doç. Emin Baydil’in Rektörün üniversiden ayrıldığı gün ’davul-zurna çaldırın’ vasiyeti olduğunu belirterek, şöyle dedi:"4 yıldır devam eden dönemi değerlendirmek ve bu kabusun bitmesi üzerine buraya geldik. 4 yıl boyunca insanlık dışı birçok eyleme tanık olduk ve bir çok mağduriyet yaşadık. Sürgünler oldu, sözleşmeler iptal edildi. Daha buna benzer bir çok olay yaşadık. Bu yaşadığımız olaylar neticesinde kimi arkadaşlarımızı kaybettik, kimi arkadaşlarımız hastalıklara yakalandı. Demokrasi, hukukun, üstünlüğünün, insan haklarının günümüzde en üst düzeye çıktığı dönemde bir üniversite yaşananları ancak davul-zurna ile teneke çalarak protesto edebilirdik."Arkadaşlarına gösterilen baskıların altında siyasi görüş olduğunu belirten Yrd.Doç.Dr. Muharrem Avcı, arkadaşlarının sicilleriyle oyandığını öne sürerken, "Sicillerine yetersiz, bilgisiz gibi ifadeler yazıldı" dedi. Kendisin de Cide’ye sürüldüğünü ve 16 ayda 21 bin kilometre yol katettiğini, ancak mahkeme kararıyla döndüğünü ifade eden Avcı, Rektör Prof. Dr. Bahri Gökçebay tarafından geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Kuzeykent Mahallesi’ndeki tesislerin de birçok eksiklikleri olduğunu söyledi.Üniversitenin senato toplantı odasında CHP’den milletvekilliği adaylığı için istifa kararını basın tolantısı ile açıklayan Rektör Prof.Dr. Gökçebay’a davul- zurnalı protesto edilmesinin değerlendirilmesi soruldu. Prof.Dr. Gökçebay, bunun demokratik bir hak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Keşke bütün fakülte ve yüksek okullarımız inandıkları konular nedeniyle böyle yapabilse. Özgür ve demokratik bir üniversite, olması normaldir. Bu davul- zurna çalmayı, benim arkamdan çalma olarak değerlendiriyorum. Hiç önemli değil. İnsanlar hakkında herşey söylenebilir. Yeter ki rencide edici ve hakaret içermesin. Herkes özgür olarak isteğini söyleyebilir. Ben buna da tepki göstermem. Hiç de rahatsız olmam. Başbakana ıslık çalanları polis götürüyor. Keşke beni de çağırsalardı, ben de onlarla halay çekerdim."