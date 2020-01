Rektör İbiş yatay geçiş kontenjanını 8'e çıkardı; oğlu Ankara Tıp'a geçti

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş’in de içinde bulunduğu üniversite senatosu 4 olan yatay geçiş kontenjanını 8'e çıkardı. Rektör İbiş'in Başkent Tıp Fakültesi 3. sınıfta okuyan oğlu Can İbiş, 6. sıradan Ankara Tıp Fakültesi'ne geçiş yaptı.

Cumhuriyet'te yer alan haber şöyle:

KHK ile ihraç edilen ve LYS’ye girerek Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü kazanan Cenk Yiğiter, rektörlüğün değiştirdiği bir yönetmelik nedeniyle üniversiteye öğrenci olarak kayıt yaptıramamıştı. Cenk Yiğiter’in bu nedenle yaptığı suç duyurusu üzerine YÖK tarafından Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş hakkında soruşturma başlatılmıştı. İbiş'in oğlu Can İbiş, babasının da içinde bulunduğu senato tarafından yatay geçiş ve kontenjanla ilgili yaptığı düzenleme neticesinde okuduğu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yatay geçiş yaptı.

Önceki yılda Yatay Geçiş Kontenjanı 4 olan Ankara Üniversitesi’nde bu yıl kontenjan, bizzat Rektör İbiş’in içinde olduğu üniversite senatosu tarafından 8’e çıkarıldı ve şartları da kolaylaştırıldı. Temmuz 2016’da yatay geçiş için gerekli not ortalaması da düşürüldü. Bu sayede Can İbiş, babasının rektör olduğu üniversiteye bu eğitim-öğretim dönemi başında öğrenci olarak geçiş yaptı ve Ankara Tıp Fakültesi’nde okumaya başladı. Can İbiş, Yatay Geçiş Sınavı’nda 97.3 puan aldı. İbiş’in puanının yüksek olmasına karşın kontenjan 4 olarak kalsaydı, Ankara Üniversitesi’ne geçiş yapamayacaktı.