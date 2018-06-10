'Rektör FETÖ'cü çıktı' diyen Muharrem İnce'ye yalanlama

İSTANBUL, (DHA)- CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu\'nun, \'FETÖ\'cü çıktığını\' öne sürdü. Rektör Afyoncu, yanlışın düzeltilmesi için yayına bağlanmak isteyince geri adım attı.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün gece NTV\'de katıldığı programda, \"Harp Akademileri’ni kapattılar, Milli Savunma Üniversitesi kurdular, rektör atadılar, o da FETÖ’cü çıktı\" dedi. İnce\'nin bu sözleri üzerine Rektör Afyoncu, hakkındaki iddiaya cevap vermek için programa bağlanmak istedi. Sunucu, Afyoncu\'nun programa bağlanmak istediğini söyleyince İnce, \"Doğru\'dur. Dekan olacak o. Ben 4 yıllık üniversite mezunuyum o yüzden, rektör ve dekan ayrımını bilirim\" dedi.

Sunucu bir kez daha cevap hakkı için bağlantı talebi olduğunu söyleyince bu kez Muharrem İnce, her isteyenin programa bağlanmamasını istedi.

Milli Savunma Üniversitesi\'nde FETÖ\'den tutuklanan kişinin, 150 şube müdüründen biri olan Kadir Atakan olduğu belirtildi.