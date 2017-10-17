T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rektör Coşkun: FETÖ'den 23 personel ihraç edildi, 30 kişi de takipte

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN Üniversitesi (GRÜ) Rektörü Prof

17 Ekim 2017 17:48

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN Üniversitesi (GRÜ) Rektörü Prof.Dr. Cevdet Coşkun, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantısı bulunan 20\'si akademik, toplam 23 personelin ünivesitelerinden ihraç edildiğini, 30 kişinin ise takipte olduğunu söyledi.
GRÜ Rektör Prof. Dr. Cevdet Coşkun, kentte bir otelde toplantı düzenleyerek, üniversitenin son bir yılını değerlendirdi. Okulun 2000 yılından sonra Karadeniz Bölgesi\'nde kurulan 13 üniversite arasında en çok tercih edilen ikinci üniversite olduğunu belirten Rektör Prof.Dr. Coşkun, \"Yeni akademik yıla 32 bin öğrenci ile girdik, doluluk oranı ise yüzde 86. 2018 yılı bütçemiz 160 milyon lira civarında. Ancak devletin verdiği parayla üniversiteyi geliştiremezsiniz. Vakıfların ve hayırsever işadamlarının desteği şart. Kamulaştırma yapmamız şart ama destek yok. Kalkınma Bakanlığı\'ndan 10 milyon lira talep ettik, bekliyoruz. Ancak şu an savaş ekonomisi uygulanıyor ve kamulaştırma, altyapı gibi taleplere destek verilmiyor. Bu sıkıntıları bir an önce aşmalıyız ki daha da büyüyelim\" dedi.
FETÖ BİLANÇOSUNU AÇIKLADI
Rektör Coşkun, konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ soruşturmalarına da değindi. Üniversitedeki ihraçlar hakkında konuşan Rektör Prof.Dr. Coşkun, şunları söyledi:
\"15 Temmuz darbe girişimi ardından içimizdeki hainleri tespit edip kamu hizmetinden uzaklaştırmak için 5 kişilik inceleme komisyonu oluşturduk. Bu ekip kendisine gelen resmi veya gayriresmi bilgileri birleştirerek her kesimde çalışma yaptı. Nihayetinde 20\'si akademik, 3\'ü idari olmak üzere 23 personeli ihraç ettik. Bunlardan 17\'si eski Rektör Prof.Dr. Aygün Attar zamanında, 5\'i ondan önceki dönemlerde, 1\'i de darbe öncesi benim aldığım kişiler. Attar zamanında alınan 17 kişiden en az 10\'unda ByLock çıktı. Ayrıca bir kişi ise Azerbaycan\'da FETÖ\'nün okul yöneticiliğini yapmış, Bank Asya\'ya destek olmuş. Bunun haricinde adını gri liste verdiğimiz bir dosya açtık. Bağlantısı bulunan ve gelecek belgelere göre 30 personeli de takibe aldık.\"
\"YÖK İLE ARAMIZDA SORUN YOK\"
FETÖ ile mücadelede bütün rektörlerin eleştirildiğini de kaydeden Rektör Prof.Dr. Coşkun, şöyle dedi:
\"YÖK ile aramızda bir sorun yok. Eski yönetimden bazıları bizi eleştiriyor ve şikayette bulunuyor. Töhmet altında olan sadece ben değilim. Puslu bir hava ve kaygan bir zemin var. Bazıları bu ortamdan faydalanıp insanları zan altında bırakıyor. Benim abdestimden şüphem yok. Mağduriyetin ne kadar kötü olduğunu bildiğimiz için bu konuda çok titiz davranıyoruz.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan KABAHASANOĞLUGİRESUN DHA GİRESUNGRÜ Rektörü Prof Dr Cevdet CoşkunTemmuzTerörDevlet Yapılanması FETÖPDY ileGRÜ Rektör Prof Dr Cevdet CoşkunOkulunKaradeniz BölgesiRektör Prof Dr CoşkunAncakVakıfların

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24