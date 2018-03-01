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Rektör Ayrancı'dan 6 dilde videolu 'Afrin gerçeği' paylaşımı

Ethem YENİGÜRBÜZ / ÇANKIRI (DHA)-ÇANKIRI Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof

01 Mart 2018 17:46

Ethem YENİGÜRBÜZ / ÇANKIRI (DHA)-ÇANKIRI Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı\'nın dünyada doğru algılanması amacıyla 6 dilde sözlü ve altyazılı videolu bilgilendirme mesajı hazırlayarak sosyal medyada yayınladı. Ayrancı, ayrıca 6 dilde hazırladığı mektupları başta BM olmak üzere birçok üniversite yönetimlerine de gönderdi.
Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında PKK\'lı, PYD\'li ve bunları destekleyen çok sayıda internet sitesinin Türkiye aleyhine kara propaganda yaptığını tespit ederek harekete geçti. Türkiye ve TSK\'ya atılan iftiralar ile sivillerin öldürüldüğüne dair iddialar üzerine Rektör Ayrancı, 6 dilde mektup hazırladı. Hazırladığı mektupları, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Avrupa Birliği ve dünyadaki üniversite yöneticilerine gönderen Ayrancı, bunun yetersiz olduğunu fark edince bu kez kendi sözlü anlatımıyla Türkçe, Arapça, İngilizce ve Almanca, altyazılı olarak da Fransızca ve Rusça video hazırladı. 
\'30 MİLYON İNSANA ULAŞTIK\'
Hazırladığı videoları sosyal medya üzerinden yayınladığını belirten Ayrancı, \"Bu yolla 30 milyondan fazla insana ulaştık. Bizim bu mesajımızı binlerce insan paylaştı. Yurt dışında yaşayan PKK, PYD sempatizanları da tehdit içerikli yorumlarla karşı cevap verdiler” dedi.
Ayrancı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin verdiği bu mücadeleye herkesin elinden geldiği kadar destek vermesi ve özellikle de uluslararası arenada sosyal medyanın iyi kullanmasının Türkiye\'ye olan bakışı ve algıyı pozitif yönde değiştireceğini söyledi.
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