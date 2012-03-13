T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rektör, 'atarım' dediği öğrenciyi okuldan attı

Celal Bayar Üniversitesi rektörünün 'atarım' dediği ve Bülent Arınç'ı 2010 yılında protesto eden öğrenci üniversiteden atıldı

13 Mart 2012 15:39

 

T24 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Celal Bayar Üniversitesi'ni 2010 yılı Aralık ayında ziyaretini protesto eden ve rektör Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli'ye "Biz görevi Atatürk'ten devraldık" diyen Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Merkez Yönetim Kurulu üyesi Erdem Özdemir, üniversiteden atıldı.

Özal hükümetinin Maliye bakanlarından Ekrem Pakdemirli'nin oğlu Rektör Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli'nin, "Sizi okuldan atarım' sözü gerçekleşti. CBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Disiplin Kurulu'nun 6 Mart 2012 tarihli kararı ile Erdem Özdemir'in üniversite ile ilişkisi kesildi. 2010 Aralık ayında yapılan protesto sırasında slogan atan öğrencilerin yanına üniversite rektörü Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli geldi.

Kameraların önünde yaşanan tartışmalar sırasında o dönem TGB Manisa İl Temsilcisi görevini yürüten Erdem Özdemir ve beraberindeki İl Sekreteri Burak Ünlü, Rektör Prof.Dr. Pakdemirli'ye "Biz görevi Atatürk'ten aldık. Atamızın izindeyiz'' dedi. Rektör Pakdemirli de öğrencilere, "Atatürk'ten sen görev alamazsın. Görev aldıysan ben de sizi okuldan atarım. Cumhuriyeti savunacak biri varsa o da benim. Ben Rektörüm. Siyasi slogan atarsanız üniversiten atarım sizi'' diye çıkıştı.

Yaşanan gerginliğin ardından Fen Edebiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Özdemir'e 25 Temmuz 2011 tarihinde 1 yıl okuldan uzaklaştırma cezası verildi. Özdemir, 8 Mart 2012 tarihinde kendisine ulaştırılan yazı ile büyük bir şok yaşadı. Özdemir, kendisine verilen yazıda CBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Disiplin Kurulu'nun 6 Mart 2012'de aldığı karar doğrultusunda üniversiteden atıldığını öğrendi.

 
Atılma gerekçesi


Erdem Özdemir, DHA'ya yaptığı açıklamada, kararla şok etkisi yaşadığını söyledi. Rektör Prof. Dr. Pakdemirli'nin iki yıldır süren kininin devam ettiğini belirten Özdemir, "Rektör Pakdemirli 'okuldan atarım' dedi ve dediğini yaptı. Atılma gerekçesi olarak 2011 Ağustos ayında Ak Parti İzmir Karşıyaka İlçe Teşkilatı binasında protesto amaçlı basın açıklamasında bulunmam gösterildi. O açıklamada bulanmamım öğrencilik, sıfat, şeref ve haysiyetle bağdaşmadığı ifade etmişler. Alınan karar doğrultusunda üniversiteden atıldığım gibi, YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ne göre, hiçbir yükseköğrenim kurumunda da eğitim göremeyeceğim. Eğitim alma özgürlüğümün önüne geçtiler. Bu karar ile Manisa denince ilk akla 16 yıl önce duvarlara 'Parasız Eğitim' yazarak işkence gören Manisalı gençler geliyorsa, CBÜ söylendiği zamanda öğrencilere uyguladığı zulüm ile Rektör Pakdemirli gelecektir. Bugün ortada bir suç varsa oda öğrenciye kin ve nefret besleme suçudur. Bu karar CBÜ'nün kara lekesidir'' diye konuştu.


'Böyle kin ve nefret olmaz'


Özdemir, üniversiteden atılma kararının ailesinde de olumsuz etki yarattığını belirterek, "Hem ailemin, hem de benim psikolojimizi olumsuz yönde bozdular. Hakkımı hukuksal yoldan arayacağım. Verilen karara itiraz edeceğim ve İdari Mahkemesi'ne başvuracağım. Buradan CBÜ'deki öğretim üyelerine sesleniyor ve vicdanlarının sesini dinlemesini istiyorum. Bir öğrenciye böyle kin ve nefret olmazö dedi. CBÜ Rektörlüğü'nün konuyla ilgili olarak açıklama yapması bekleniyor.


 

ETİKETLER

Celal Bayar ÜniversitesiArınça protestoErdem Özdemir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24