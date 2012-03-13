Rektör, 'atarım' dediği öğrenciyi okuldan attı

T24 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Celal Bayar Üniversitesi'ni 2010 yılı Aralık ayında ziyaretini protesto eden ve rektör Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli'ye "Biz görevi Atatürk'ten devraldık" diyen Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Merkez Yönetim Kurulu üyesi Erdem Özdemir, üniversiteden atıldı.

Özal hükümetinin Maliye bakanlarından Ekrem Pakdemirli'nin oğlu Rektör Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli'nin, "Sizi okuldan atarım' sözü gerçekleşti. CBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Disiplin Kurulu'nun 6 Mart 2012 tarihli kararı ile Erdem Özdemir'in üniversite ile ilişkisi kesildi. 2010 Aralık ayında yapılan protesto sırasında slogan atan öğrencilerin yanına üniversite rektörü Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli geldi.

Kameraların önünde yaşanan tartışmalar sırasında o dönem TGB Manisa İl Temsilcisi görevini yürüten Erdem Özdemir ve beraberindeki İl Sekreteri Burak Ünlü, Rektör Prof.Dr. Pakdemirli'ye "Biz görevi Atatürk'ten aldık. Atamızın izindeyiz'' dedi. Rektör Pakdemirli de öğrencilere, "Atatürk'ten sen görev alamazsın. Görev aldıysan ben de sizi okuldan atarım. Cumhuriyeti savunacak biri varsa o da benim. Ben Rektörüm. Siyasi slogan atarsanız üniversiten atarım sizi'' diye çıkıştı.

Yaşanan gerginliğin ardından Fen Edebiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Özdemir'e 25 Temmuz 2011 tarihinde 1 yıl okuldan uzaklaştırma cezası verildi. Özdemir, 8 Mart 2012 tarihinde kendisine ulaştırılan yazı ile büyük bir şok yaşadı. Özdemir, kendisine verilen yazıda CBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Disiplin Kurulu'nun 6 Mart 2012'de aldığı karar doğrultusunda üniversiteden atıldığını öğrendi.



Atılma gerekçesi



Erdem Özdemir, DHA'ya yaptığı açıklamada, kararla şok etkisi yaşadığını söyledi. Rektör Prof. Dr. Pakdemirli'nin iki yıldır süren kininin devam ettiğini belirten Özdemir, "Rektör Pakdemirli 'okuldan atarım' dedi ve dediğini yaptı. Atılma gerekçesi olarak 2011 Ağustos ayında Ak Parti İzmir Karşıyaka İlçe Teşkilatı binasında protesto amaçlı basın açıklamasında bulunmam gösterildi. O açıklamada bulanmamım öğrencilik, sıfat, şeref ve haysiyetle bağdaşmadığı ifade etmişler. Alınan karar doğrultusunda üniversiteden atıldığım gibi, YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ne göre, hiçbir yükseköğrenim kurumunda da eğitim göremeyeceğim. Eğitim alma özgürlüğümün önüne geçtiler. Bu karar ile Manisa denince ilk akla 16 yıl önce duvarlara 'Parasız Eğitim' yazarak işkence gören Manisalı gençler geliyorsa, CBÜ söylendiği zamanda öğrencilere uyguladığı zulüm ile Rektör Pakdemirli gelecektir. Bugün ortada bir suç varsa oda öğrenciye kin ve nefret besleme suçudur. Bu karar CBÜ'nün kara lekesidir'' diye konuştu.



'Böyle kin ve nefret olmaz'



Özdemir, üniversiteden atılma kararının ailesinde de olumsuz etki yarattığını belirterek, "Hem ailemin, hem de benim psikolojimizi olumsuz yönde bozdular. Hakkımı hukuksal yoldan arayacağım. Verilen karara itiraz edeceğim ve İdari Mahkemesi'ne başvuracağım. Buradan CBÜ'deki öğretim üyelerine sesleniyor ve vicdanlarının sesini dinlemesini istiyorum. Bir öğrenciye böyle kin ve nefret olmazö dedi. CBÜ Rektörlüğü'nün konuyla ilgili olarak açıklama yapması bekleniyor.



