Rektör atamasına yargı onayı

Prof. Dr. Füzün’ün 9 Eylül Üniversitesi rektörlüğüne atanmasını durduran karar, üst mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mankemesi tarafından iptal edildi. Böylelikle Cumhurbaşkanı’nın atamaları önünde hukuki engel kalmadı.





Cumhurbaşkanlığı tarafından Prof. Dr. Mehmet Füzün’ün Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmasını ‘kısmi statü’ gerekçesiyle alınan ‘Yürütmeyi durdurma kararı’, üst mahkeme tarafından iptal edildi. Rektörlük ataması için profesör ünvanı ve 67 yaşını aşmamış olma şartı dışında bir koşul gerekmediği belirtilen kararda, rektörlüğe başlamak için ‘tam statü’ başvurusunun yeterli olacağı ve Prof. Füzün’ün de bu başvuruyu yaptığı belirtildi.



İlk kez yaşanan bir durum



Ankara 15. Bölge İdare Mahkemesi, 22 Aralık 2008’de verdiği kararla, 6.8.2008 gün ve 26959 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Füzün’ün atanmasına ilişkin 5.8.2008 gün ve 2008/32 sayılı kararı iptal etti. İkiye karşı bir oyla kabul edilen mahkeme kararının iptal gerekçesinde, ‘2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda, kısmi statüde görev yapan profesör ve doçentlerin rektör, dekan, enstitü, yüksekokul müdürü ve bölüm başkanı olamayacakları ve bunların yardımcılıklarına seçilemeyeceklerinin öngörüldüğü, kamu hizmetlerinin, devamlı şekilde görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri tarafından yerine getirilmesi gerektiği’ kaydedildi. YÖK’ün Çankaya Köşkü’ne gönderdiği listede ilk sırada olmasına karşın Cumhurbaşkanı Gül’ün oyların yüzde 15’ini alan ve ikinci sırada bulunan Prof. Dr. Mehmet Füzün’ü rektör atamasının yürütmesinin durdurulmasıyla, ilk kez bir mahkeme Cumhurbaşkanı’nın verdiği bir kararı durdurmuştu.



‘Oy birliği’ ile yeniden



Atamayı yapan Cumhurbaşkanlığı tarafından 15. Bölge İdare Mahkemesi kararına yapılan itiraz üzerine üst Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki yürütmeyi durdurma kararını durdurdu.

Başkanlığını İrfan Keskin, üyeliğini Vahit Bektaş ve Halil Koç’un yaptığı mahkeme kararında, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda 13.maddesinin a fıkrasına göre, Rektör ataması için sadece iki koşul gerektiği, Prof. Füzün’ün de bu koşulları taşıdığı kaydedildi. Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Prof. Dr. Mehmet Füzün’ün Dokuz Eylül Üniversite Rektörlüğü’ne Cumhurbaşkanı tarafından takdir yetkisi kullanılarak seçilip atanmasına ilişkin dava konusu işlemde mevzuat hükümlerine ve hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, itirazın kabulüne, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nce verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddine, 08.01.2009 gününde oy birliğiyle karar verildi.”

