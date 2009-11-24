Rektör ataması üniversiteyi karıştırdı

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün YÖK'ün kendisine sunduğu adaylar arasında en az oy almasına rağmen birinci sıraya konulan Prof. Dr. Davut Aydın'ı Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'ne ataması, Eskişehir'de büyük tepkiyle karşılandı. Üniversiteki seçimde en fazla oyu olan mevcut Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, “En az oy alanının rektör olarak atanması, üniversitemize ve demokrasiye yapılan yapılan en büyük haksızlıktır” dedi. Eski rektör, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı DSP'li Yılmaz Büyükerşen de rektör atamasında bir keyfiliğin söz konusunu olduğunu söyleyerek, “Keyfiliğin adını da takdir olarak ifade ediyorlar” dedi.



Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde 26 Ekim 2009 tarihinde yapılan ve 807 öğretim üyesinden 778'inin oy kullandığı seçimlerinde yeniden adaylığını koyan Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli 334, Prof. Dr. Hasan Mandal 295, Prof. Dr. Davut Aydın 96, Prof. Dr. Ahmet Tuncan 28 oy, Prof. Dr. Nazmi Ulutak, Prof. Dr. Zühtü Altan, Prof. Dr. Yılmaz Benligiray, Prof. Dr. Mustafa Çakır, Prof. Dr. Nüvit Gerek ve Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu ise birer oy aldı.



YÖK, kendisine bildirilen 6 adaydan 334 oy alan Prof. Dr. Fevzi Sürmeli'yi üçüncü sıraya koydu. 295 oy alan Prof. Dr. Hasan Mandal'ı ikinci sıraya, 96 oy alan Prof. Dr. Davut Aydın'ı ise ilk sıraya koyan YÖK, bu 3 kişinin adını, Cumhurbaşkanı'na sundu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bu üç isim arasından en az oyu alan Prof. Dr. Davut Aydın'ı rektör olarak atadı.



‘ÜNİVERSİTEYE VE DEMOKRASİYE BÜYÜK HAKSIZLIK’



Atamaya ilk tepki, mevcut Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli'den geldi. Rektör Prof. Dr. Sürmeli, dün gece kendisini telefonla arayan basın mensuplarına seçimlerde en çok oyu aldığını, Cumhurbaşkanı Gül’ün ise en az oyu alanı rektör olarak atadığını söyledi. Prof. Dr. Sürmeli, “En az oy alanın rektör olarak atanması üniversitemize ve demokrasiye yapılan en büyük haksızlıktır” dedi.



Prof. Dr. Fevzi Sürmeli konu ile ilgili olarak bugün ise basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmayacağını söyledi. Prof. Dr. Sürmeli'nin rektörlüğün devir teslim törenine de katılmayacağı belirtildi.



ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDE GELENEK BOZULDU Anadolu Üniversitesi eksi rektörlerinden, Büyükşehir Belediye Başkanı olan Yılmaz Büyükerşen, rektörlük atamasını ‘keyfilik’ olarak değerlendirdi. Anadolu Üniversitesi'nde bugüne kadar gelenek olarak en çok oy alan öğretim üyesinin rektör olarak atandığını ifade eden Büyükerşen şöyle konuştu: “Rektör atamaları YÖK kanunu gereği Cumhurbaşkanlarının takdirlerine kalıyor. Bu neyi gösteriyor aslında kanundan kaynaklanmak adına demokratikleşmenin olmadığını, yani üniversitelerde demokratik seçim yapılmadığını gösteriyor. Aldığı oya bakarsananız bir keyfilik söz konusu. Keyfiliğin adını da takdir diye ifade ediyorlar. Seçimi bir kişi, oylara bakmaksızın seçtiğine göre üniversitenin, üniversiteyi oluşturun öğretim üyelerinin gerçek değerlerdirmesinin ve takdirinin dışında bir değerlerme ve atama yapıldığını gösteriyor. Halbuki üniversiteler bilim kuruluşlarıdır. Muhtarların bile seçimle işbaşına geldiği bir ülkede, bilim adamlarının olduğu bir yerde onların oylarının son derece daha önemli olduğunu düşünüyorum. Seçilen arkadaşın hakkında birşey söylemek mümkün değildir. O da bir akademisiyendir. Tartışma, en az oy aldığı için rektör olarak atanması tartışmasıdır. Ama ne yapacaksınız Türkiye böyle. Demokratik hukuk devleti diyoruz. Bırakın üniversiteleri , Türkiye’de genel seçimlerde de, siyasi partilerde de demokrasi yok. Bir demokrasi oyunu oynanıp duruyor Türkiye’de, mesele bundan ibarettir. Ben görev yapan arkadaşlara hizmelerlerinden dolayı teşekkür ediyorum, görev alan arkadaşa da başarılar diliyorum.” Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından rektör olarak atanan Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Davut Aydın ise yazılı bir açıklama yapacağını, görevi devraldıktan sonra ise basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 4 Temmuz 2007 tarihinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) yapılan seçimlerde de 116 oy alan Prof. Dr. Gaye Usluer'i atamayarak 80 oy alan Prof. Dr. Fazıl Tekin’i rektörlüğe atamıştı.

Prof. İnsel: Atama aşağılayıcı, boykot edilmeli



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'ne üniversitedeki seçimde en az oyu alan Prof. Dr. Davut Aydın'ı atamasına tepkiler sürüyor.

Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet İnsel, konuyla ilgili olarak NTV’ye konuştu.

Prof. Dr. İnsel şunları söyledi:

“Öncelikle YÖK’ün tercihinin sorgulamamız lazım. Büyük, köklü Anadolu Üniversitesi’nde öğretim üyelerinin yüzde 40’na yakının tercihini almış bir aday, yeniden aday olmuş. Bu tercihe karşılık YÖK, ne hikmetse, hangi bilgiyi sahipse üçüncü gelen adayı birinci sıraya getiriyor. Bence bu, sorunun asıl kaynağını teşkil ediyor.

Burada ciddi bir otoriter müdahale söz konusu. Bu; üniversiteyi, öğretim üyelerini aşağılamaktır. Cumhurbaşkanı’nın yaptığı da, YÖK’ün yaptığı bu aşağılamayı doğrulamaktır.

Üç aday hakkında herhangi bir bilgiye sahip değilim. Kime yakınlar onları da bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Üniversite öğretim üyeleri benden daha iyi biliyorlardır. Onlar, kendi yöneticilerini takdir etme yetkisine haiz insanlardır. Bu şekilde bölüm başkanlığı yapma yetkisi verilen insanların, kendi yöneticililerini seçme konusunda yetkin olmadıklarını ilan etmiş oluyoruz.

‘YÖK, böyle seçmiş, cumhurbaşkanı da bu tercihleri onaylayacak', 'cumhurbaşkanının onayının da önemli olmadığı’... Ben bu ikisinin de yanlış olduğu kanaatindeyim. Ya seçim yapılmasın, ya da YÖK kendi atasın. Cumhurbaşkanı onaylasın ya da onaylamasın. Biliriz ne olduğunu ve böyle bir seçim komedisine girmeyiz.

Üniversite öğretim üyelerinin bu otoriter, fütursuz davranışa son demeleri gerekir. Öğretim üyeleri boykot başlatabilir.”



