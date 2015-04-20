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Rektör, AKP'nin seçim bürosu açılışını yaptı!

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, AKP Ula ilçesi seçim bürosunu açtı

20 Nisan 2015 17:22

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, eşi AKP Muğla İl Sosyal İşler Başkanı Suzan Harmandar ile birlikte Ula ilçesinde seçim bürosu açılışı yaptı.

CHA'nın haberine göre, konuşma yapan milletvekili adayları, genel seçimde Muğla'da en büyük başarıyı yakalayacaklarına gönülden inandıklarını belirterek halktan destek istedi. Konuşmaların ardından Rektör Harmandar, diğer partililerle birlikte seçim bürosunu açtı.

Ardından, milletvekili adayları, MSKÜ Marmaris Meslek Yüksek Okulu'nun Günlücek Milli Parkı'nda düzenlediği pikniğe katıldı. Burada adaylara Marmaris Kaymakamı Celaleddin Yüksel ve eşi, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Zekeriya Bingöl, il başkanı ve eşi, AK Parti İl ve Marmaris İlçe Kadın ve Gençlik kolları üyeleri eşlik etti. 

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