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Rektör Acar, Cumhurbaşkanı ve Başbakandan ne istedi?

Acar, 'kolluk kuvvetlerinin üniversitede tedbir alırken üniversiteye, eğitime ve öğrencilere zarar vermemesi gerektiğini dile getirdim'

28 Aralık 2012 10:59

Üniversitede yaşanan olaylar ile ilgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan  ile görüşen ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, "üniversitelerin kolluk kuvvetlerine gerek olmayacak şekilde kendi kendilerini yönetmeleri"ni istedi.

Acar, yaptığı görüşmeleri Milliyet gazetesi yazarı Fifret Bila'ya anlattı. Bila'nın yazısından bir bölüm şöyle:

 

Göktürk-2 uydusunun fırlatıldığı gün ODTÜ’de çıkan olaylar dün de devletin zirvesindeydi.
ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, dün hem Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı, hem de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ziyaret etti. Günlerdir Türkiye’nin gündemini meşgul eden ODTÜ tartışmasının Başbakanlık Konutu’nda ve Çankaya Köşkü’ndeki yansımaları merak ediliyordu.
...
Prof. Dr. Acar’a, Başbakan Erdoğan’ın olaylardan sonra sert eleştirilerde bulunduğunu anımsatarak, dünkü görüşmedeki yaklaşımını sordum. Acar, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Başbakan’la 1 saat süren görüşmemiz çok olumlu bir havada geçti. Sayın Başbakan, nezaketle beni dinledi. Herhangi bir negatif konuşma olmadı. Başbakan, ODTÜ’deki olayı değerlendirirken, aşırı uçların üniversitelere hâkim olmaması gerektiğini vurguladı. Ben de kendisine üniversitelerin kolluk kuvvetlerine gerek olmayacak şekilde kendi kendilerini yönetmeleri gerektiğini belirttim. Bizim açımızdan önemli olanın eğitim aksamaması olduğunu vurguladım. Eğitimi engelleyecek bu tür gelişmelerin önlenebileceğini ifade ettim. Ayrıca kolluk kuvvetlerinin üniversitede tedbir alırken üniversiteye, eğitime ve öğrencilere zarar vermemesi gerektiğini dile getirdim. Bundan sonrası için de kolluk kuvvetlerinin bu tür olaylara sebebiyet vermemek için ek tedbirler almaları gerektiği üzerinde durdum. Sayın Başbakan da anlayışla karşıladı.”
ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar’a, Başbakan ve Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeler sonrası için beklentilerini sorduğumda ise şu yorumu yaptı:
“Yaptığım görüşmeler sonrasında tansiyonun düştüğünü düşünüyorum. Bundan sonrası için kendi adıma bir tırmanış beklemiyorum.”

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Ahmet AcarRecep Tayyip ErdoğanAbdullah GülODTÜ

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