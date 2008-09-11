Rekorun böylesi!

Forchheim yedi maçta kalesinde toplam 166 gol görürken hiç gol atamayarak Almanya'nın en kötü takımı unvanını aldı.



Almanya'nın Yukarı Frankonya bölgesindeki A Ligi'nde mücadele eden 1.FC Germania Forchheim 08, ligde oynadığı ilk yedi maçı akıl almaz skorlarla kaybetti. Arda arda yedi maçta toplam 166 gol yiyen ekip, bir tane bile gol atma başarısı gösteremeyerek ilginç bir seri yakaladı. Forchheim takımı bu sonuçlarla Almanya'nın en kötü takımı unvanını aldı.



İnanılmaz bir mağlubiyet serisi yaşayan takım, maçları sırasıyla 15-0, 34-0, 20-0, 27-0, 23-0 ,22-0 ve 25-0'lık skorlarla kaybetti. Takım bu sonuçları alırken Kölner Express gazetesine konuşan kulüp menajeri Lothar Walenta değişik bir açıklama yaparak, "Takımdaki oyuncularıyla gurur duyuyorum. Çünkü kulübümüzü kurtardılar" dedi.



Menajer Walenta, ligde son sırada yer alan ve bu kadar kötü bir performans gösteren bir takımla gurur duymasının sebebini ise gazeteye şöyle açıkladı:



"Kulübümüz geçtiğimiz yıllardaki yönetim hataları nedeniyle çok büyük borçların altına girdi. Sonuç olarak sezon başında hiç paramız kalmadı. Antrenörle birlikte kadrodaki 26 oyuncu takımdan ayrıldı. Bölge liginde de oynasanız para olmadan bu işler yürümüyor. Bu yıl kulübün 100. yılı olduğu için ligden çekilmeyi de içimize sindiremedik. Civarda oturanlardan oluşan çeşitli amatör turnuvalar katılan bir futbol takımıyla anlaştık. Oyuncular benzin parası, eğitim yardımları gibi ödemelerle bu işe razı oldular. Daha önce bir kulüpte oynamamış gençlerden oluşan bu gençler antrenmansız da oldukları için böyle sonuçlar ortaya çıktı. Ama kulübün yüzüncü yılın kurtardık."



Antrenörlüğünü kulübe ait birahaneyi işleten Manfred Rehm (54)'in yaptığı takım şimdi bu başarısız seriyi paraya çevirmenin yollarını arıyor. Menajer Walenta, "Eğer böyle devam edersek sponsorların dikkatini çekebiliriz. Ya da merak nedeniyle maça gelen seyirci sayısı artabilir. Hiçbiri olmazsa da Almanya'da böyle keyif veren bol gollü maçları yaşatan bir takım olarak adımızı tarihe yazdırırız" diye konuştu.



Bu arada kulüp başkanı da Express'e yaptığı açıklamada son iki maçta ilk gol atmaya çok yaklaştıklarını ifade ederek, "Îlk gol atıldığında ilk galibiyetimizi almış gibi kutlayacağız" şeklinde konuştu.



