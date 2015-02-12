Rekorun ardından dolar güne düşüşle başladı

Cumhurbaşkanı ve hükümet üyelerinin Merkez Bankası'na yönelik "faiz indirimi" baskısıyla başlayan dolardaki yükseliş, uluslararası gelişmelerin de etkisiyle hız kazandı ve 2.5155 liralık yeni zirveye çıktı.

Dolar lira karşısındaki yeni zirveye, Yunanistan'ın, Avrupa Birliği, Uluslararası Para Fonu ve Avrupa Merkez Bankası'ndan oluşan Troyka ile görüşmelerinden anlaşmaya ilişkin somut haber çıkmaması üzerine, dün Türkiye piyasaları kapandıktan sonra ulaştı.



Dolar, sabah saatlerinde 2.5070 lira kadar çekilirken, Avrupa para birimi euro da 2.84 liranın üzerine çıktıktan sonra, 2.8350 - 2.8380 aralığında hareket etmeye başladı.

