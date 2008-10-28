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Spor

'Rekorumu Hamilton kırabilir '

Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher, McLaren'in genç sürücüsü Lewis Hamilton'a övgüler yağdırdı. Schumacher, Hamilton'ın kendisine ait 7 dünya şampiyonluğu rekoru

28 Ekim 2008 02:00


Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher, McLaren'in genç sürücüsü Lewis Hamilton'a övgüler yağdırdı. Schumacher, Hamilton'ın kendisine ait 7 dünya şampiyonluğu rekorunu kırmaya en yakın aday olduğunu söyledi.


7 dünya şampiyonluğu kazanarak Formula 1'e damgasını vuran Michael Schumacher, McLaren'in genç İngiliz pilotu Lewis Hamilton'ı, rekorunu kırmak için en büyük aday olarak gösterdi.

Son dünya şampiyonluğunu 2004 yılında kazanan Schumacher, rekorların kırılmak için olduğunu söyleyerek, "Hiç kimse, hatta kendim bile Juan Manuel Fangio'nun 5 şampiyonluk rekorunun kırılacağını düşünmüyordu. Ancak ben bunu başardım. Benim rekorum da kırılacaksa bunu şu anda Hamilton yapabilir" dedi.

En yakın rakibi Felipe Massa'nın 7 puan önünde sezonun son yarışına giren Lewis Hamilton, ilk 5 içinde yer almayı başarırsa Massa'nın derecesine bakmaksızın, Formula 1 tarihinin en genç dünya şampiyonu unvanını eline geçirecek.

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