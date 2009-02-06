Rekortmen yüzücü Phelps'e 3 ay ceza

Pekin Olimpiyatları'nda kazandığı 8 altın madalyayla rekor kırarak tarihe geçen ve esrar içmek için kullanılan bir cam pipodan nefes çekerken fotoğrafı yayınlanan Amerikalı yüzücü Michael Phelps'e 3 aylık ceza verildi.



Amerikan Yüzme Federasyonu USA Swimming'den yapılan yazılı açıklamada, doping kullandığı için değil Amerikan gençliği için bir model kabul edilen ve birçok insanı hayal kırıklığına uğratan bir yıldıza "güçlü bir mesaj vermek için" Phelps'e 3 aylık ceza verdildiği belirtildi.



Phelps, İngiliz haftalık bulvar gazetesi News of the World'ün yayınladığı fotoğraftan sonra özür dilemiş, davranışından pişmanlık duyduğunu söylemiş ve "bu yaptığım insanların benden beklediği bir şey değil. Üzgünüm. Hayranlarıma ve kamuoyuna bunun tekrarlanmayacağı sözü veriyorum" demişti.



(AA)