Rekortmen yüzücü esrar aleminde

Altın çocuk Phelps - VİDEO



İngiliz tabloid gazetesi News of the World tarafından yayımlanan fotoğrafta, esrar içmek için kullanılan cam pipo ile görüntülenen rekortmen yüzünün hali görenleri şoke etti. Phelps'in adamlarının, gazete yönetimine "Phelps size 3 yıl boyunca ücret almadan köşe yazarı olsun; hatta birlikte bir parti düzenleyelim, sponsorlarımızı size ilan vermeye ikna edelim" şeklide teklifler sunduğu ancak fotoğrafların yayımlanmasının önüne geçemediği belirtildi.Geçen kasımda South Carolina Üniversitesi'nin kampusunda yapılan bir partide çekilen fotoğraf nedeniyle Anti-Doping Komitesi'nin, şampiyon yüzücüye 4 yıl men cezası verebileceği, belirtiliyor. Bu durumda da Phelps'in 2012 Londra Olimpiyatları'nda yeni bir rekor kırma hayali suya düşebilir.Dünya şampiyonu yüzücünün, Visa, PowerBar, AT&T Wireless and Speedo gibi şirketlerle olan anlaşmalarının da bu fotoğraf yüzünden bozulabileceği kaydediliyor.Phelps, 2004 yılında yani 19 yaşındakiyken uyuşturucu ya da alkol aldıktan sonra sarhoş şekilde araç kullanmaktan tutuklanmış; 18 ay tecilli hapis cezasına çarptırılmış ve 250 dolar da para cezası ödemişti.