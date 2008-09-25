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Dünya

Rekortmen 'yarasa'

Sihirbaz Blaine, Central Park'ta yaptığı 60 saat baş aşağı asılı durma rekor denemesini başarıyla tamamladı

25 Eylül 2008 03:00

Amerikalı sihirbaz David Blaine, ABD'nin New York kentinde bulunan Central Park'ta yaptığı 60 saat baş aşağı asılı durma rekor denemesini başarıyla tamamladı.

Sınırları zorlayan gösterileriyle daha önce de pek çok kez gündeme gelen Blaine, Central Park Wollman Rink'deki rekor girişimini New York yerel saatiyle dün 23.00'da hedefine ulaşarak, sona erdirdi.

Blaine'in sağlık sorunu olmadığı belirtildi. Doktorları, ünlü sihirbazın yaptığı denemenin bugüne kadarkilerin arasında en tehlikelisi olduğunu açıklamış ve Blaine'in sağlığından endişe ettiklerini ifade etmişlerdi.

Beyin kanaması riski vardı

New York'taki rekor denemesinde amacına ulaşan 35 yaşındaki sihirbazın, 60 saat baş aşağı asılı durmasının iç organlarına baskı yapmasından ve kan dolaşımını etkilemesinden korkuluyordu.

Kanın beyne ve gözlere hücum edecek olmasının en büyük tehlikeyi oluşturduğu açıklanırken, deneme öncesi beyin kanaması riskinin bulunduğu belirtilmişti. Central Park'ta büyük bir platform üzerine yerleştirilen kalın iplere bağlanarak rekor denemesi yapan Blaine'i, parkı dolduran Amerikalılar da ilgiyle izledi. Girişim, televizyonlardan da canlı olarak yayınlandı.

Tuvalet ihtiyacını sondayla giderdi

İki gece, üç gün devam eden rekor girişimi sırasında Blaine ne yemek yedi ne de uyudu. Sadece sonda aracılığıyla sıvı gıda ile beslenen Blaine, bir ayağını serbest bırakma hakkına da sahipti. Ünlü sihirbaz ayrıca, zaman zaman ağırlığını kullanarak kafasını yatay pozisyona getirdi, tuvalet ihtiyacını ise yine sonda aracılığı ile giderdi.

Diğer rekor girişimleri

Blaine'in daha önceki rekor girişimleri arasında, buzun içinde 72 saat, suyun altında 7 gün ve cam tabut içinde 44 gün kalmak bulunuyor.

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