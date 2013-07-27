Rekortmen Usain Bolt'tan sezonun en iyi derecesi

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği tarafından düzenlenen Diamond League'de (Elmas Lig) sezonun 11. yarışı İngiltere'nin başkenti Londra'da başladı. 2012 Londra Oyunları'na da evsahipliği yapan Olimpiyat Stadı'ndaki yarışlar öncesinde Jamaikalı sprinter Bolt, pistte araçla tur atarak tribünleri dolduran yaklaşık 60 bin sporseveri selamladı.

Doping numunelerinin pozitif çıkması nedeniyle favori atletlerden Tyson Gay ve Asafa Powell'ın yer almadığı 100 metre erkekler yarışında, 6 olimpiyat şampiyonluğu bulunan Jamaikalı sprinter, 9.85'lik derecesiyle birinciliği elde etti. Michael Rodgers, 9.98 ile ikinci olurken, Nesta Carter 9.99'luk zamanıyla üçüncülükte kaldı.

Berlin'de yapılan 2009 Dünya Şampiyonası'nda, 9.58'lik derecesiyle 100 metre dünya rekorunu kıran Bolt, bu sezon ilk kez 9.94'ün altına indi.

Erkekler 200 metrede bir başka Jamaikalı atlet Warren Weir, 19.89 ile finiş çizgisini ilk sırada geçerken, vatandaşı Jason Young 19.99 ile ikinci, ABD'li Wallace Spearmon 20.18 ile üçüncü en iyi zamanın sahibi oldu.

Erkekler 400 metrede Kirani James 44.65, 800 metrede ABD'li Nick Symmonds 1.43.67 ile birinciliğe uzanırken, kadınlarda ise 800 metrede ABD'li Brenda Martinez 1.58.19, 3 bin metrede ABD'li Shannon Rowbury 8.41.46, 1500 metrede Kenyalı Mary Kuria 4.08.77, 400 metre engellide Çek Zuzana Hejnova 53.07 ile birinci olmayı başardı.