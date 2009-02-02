Rekortmen nine 98 yaşında öldü

Atletizmde 90 yaş ve üzeri kategorisinde 5 dünya rekoru bulunan Meksikalı atlet Rosario Iglesias 98 yaşında öldü.



Meksika Ulusal Spor Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, ünlü atletin ölüm nedeni hakkında bir bilgi verilmedi. Iglesias'ın ölümü hakkında yapılan açıklamada, ''Iglesias, bir savaşçı olarak ortaya koyduğu örnekle, Meksikalıları aktif olmaya teşvik etti ve disiplini, kendini yaptığı işe adaması ve sevgisiyle hayalleri gerçekleştirmenin mümkün olduğunu gösterdi'' ifadeleri kullanıldı.



Spora 80 yaşında başlayan ve kendi yaş grubunda 5 dünya rekoru bulunan Iglesias, 2004 yılında Atina'ya götürülen Olimpiyat meşalesini taşıma töreninin Meksika ayağında, meşaleyi on binlerce kişi önünde taşıyan Meksikalı atlet olmuştu.



Meksika'nın başkenti Mexico'da 31 Ağustos 1910'da doğan Iglesias, gazete dağıtıcılığı yaptığı sıralarda, gazeteleri abonelere günde 9 ile 11 kilometre koşarak götürdüğünü gören ve kendisi de bir atlet olan bir müşterisinin teşvikiyle spora başladı.



15 torunu ve 30 torun çocuğu var



World Masters Athletics dergisinin yayınladığı istatistiki bilgilere göre, atletizme başlamasının ardından 200, 400, 800 ve 1500 metrelerde bir dizi yerel ve ulusal şampiyonluklar kazanmasının ardından, Japonya, Güney Afrika, Barbados, İngiltere, Avustralya, Kanada, Porto Riko ve ABD'de yarışlar kazanan Iglesias'ın, 85 ile 90 ve üstü yaş grubunda 400 ve 800 metrelerde, 90 ve üstü yaş grubunda ise 200 metrede (82 saniye 29 salise ile) 5 dünya rekoru bulunuyor.



Meksika'da, Rosario ismini taşıyan kadınlar için çok sık kullanılan ''Chayito'' adıyla tanınan 2 çocuk annesi Iglesias, 15 torun ve 30 torun çocuğu sahibiydi.