-REKORTMEN DAĞCI TIRMANIŞTA ÖLDÜ CENEVRE (A.A) - 29.04.2011 - Rekortmen İsviçreli dağcı ve rehber Erhard Loretan, Bernese Alpleri'nde Grunhorn Dağı'na çıkarken düşerek öldü. Loretan, 52. doğum gününde doruğu 4043 metre olan Grunhorn Dağı'nın 3800 metre yüksekliğinde bilinmeyen nedenle düşerek hayatını kaybetti. İsviçre polisi, Loretan'ın öncülük ettiği yanındaki dağcının da düşerek ağır yaralandığını bildirdi. Perşembe öğlen düşerek ölen Loretan, dünyada 8 bin metreyi aşan dağların 14'üne çıkabilmiş nadir dağcılardandı. 8 bin metreden yüksek olan dağlara tırmanmaya 1982'de Pakistan'daki Nanga Parbat'la (8126 metre) başlayan Loretan, dört yıl sonra 8848 metrelik Everest'e oksijen tüpü kullanmadan çıkmıştı. Loretan, İtalya'nın meşhur dağcısı Reinhold Messner ve Polonyalı Jerry Kukuçka'dan sonra 14 kez 8 bin metre ve üstüne çıkan dünyanın üçüncü dağcısı oldu. Ünlü dağcı, 7 aylık bebeğini sarsarak istemeden ölümüne neden olmaktan 4 ay tecilli hapis cezası almıştı.